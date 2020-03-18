В Італії у зв'язку з карантином через коронавірус влада пішла на безпрецедентні обмежувальні заходи, в країні не вистачає лікарів, місць у реанімаціях і захисних масок.

Про це в ефірі ObozTV розповіла мешканка Ломбардії Людмила Абросимова, коментуючи ситуацію з COVID-19 в Італії.

"Нещодавно ввели таку заборону, що ми не можемо виїжджати з міста в інше місто, навіть якщо це маленьке містечко. Я живу в містечку, в якому 13 тис. жителів. До сусіднього 8 км. Щоб поїхати в сусіднє місто, треба мати з собою сертифікат, який засвідчує, звідки і куди я їду, з якої причини, чому саме. Якщо моя причина неважлива - наприклад, вирішила поїхати до сестри - то мене будуть штрафувати, на мене писатимуть заяви в поліцію", - розповіла Абросимова.

За її словами, штрафи за порушення режиму карантину становлять близько 200 євро.

В супермаркетах італійців змушують надягати рукавички і маски, а хто хоче, навіть окуляри. В Ломбардії введені обмеження на роботу транспорту, закриті всі кафе, "все, що можна було закрити". Працюють тільки супермаркети і аптеки, повідомила очевидиця.

"Поки що у нас теж карантин до 3 квітня, але ситуація змінюється щодня. Зараз ми бачимо, що позитивна динаміка є, тобто трохи менше надходить нових заражених. Але у нас вже немає місць у реанімації, там ситуація критична. Залучили навіть військових лікарів, тому що лікарів не вистачає. Вже більше 2 тис. лікарів захворіли", - підкреслила Абросимова.

За її словами, влада має намір давати бонуси тим, хто працював у період коронавірусу. Це не лише лікарі, а й компанії, які не закривалися на карантин. Також будуть давати виплати родинам, які змушені сидіти вдома, будуть давати сертифікати на 600 євро людям, яким потрібен бебі-сіттер, які не можуть залишити дитину ані з бабусею, ані з кимось іншим.

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"Єдине - масок немає. Але ми вже підлаштувалися, знаємо, як їх робити. Кожна людина може собі зшити маску", - додала вона.

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