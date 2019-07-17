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Українець очолив Армію Канади: що про нього відомо

14.1т Читати матеріал російською

Генерал-лейтенант Пол (Павло) Френсіс Винник, який є етнічним українцем, став командувачем Армії Канади.

Про його призначення на цю посаду стало відомо 14 липня, після привітання прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яке з'явилося на його офіційній сторінці у Twitter. Також новину підтвердив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, онук українських поселенців зі Стрия (Альберта), перейняв командування Канадською армією", – написав він у мікроблозі.

Крім того, за даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), Винник сприяв отриманню українською армією новітньої зброї, а також її співпраці з канадськими інструкторами.

Пол Винник

Пол Винник

Facebook Анатолія Штефана

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"У 2016 році після його візиту в Україну у львівських шахтах абсолютно випадково були знайдені далекобійні снайперські гвинтівки й заблукали військові інструктори канадської армії", – написав український полковник.

Відомо, що дід Винника родом із села Поздимир, що на Радехівщині Львівської області. Примітно, що в листопаді 2016 року Пол Винник відвідав рідне село своїх предків.

Що стосується його військової кар'єри, то вона почалася з навчання у Військовому коледжі Роял Роадсу і Королівському військовому коледжі Канади. У 1986 році Винник вступив до лав канадських військових інженерів.

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Пол Винник

Пол Винник

Twitter прем'єр-міністра Канади

У 1997 році він став головнокомандувачем 1-го полку бойових інженерів в Едмонтоні, з 2004 року був командувачем першої групи тилового забезпечення, з березня 2009-го – помічником командувача генерала Об'єднаного тимчасового управління безпеки в Афганістані.

У 2010 році Винника призначили командувачем Західного округу наземних військ, а з 2012-го – заступником командувача Армії Канади і головою Командування військової розвідки Канади. З липня 2014 року був головою Оборонної розвідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2017 року міністром закордонних справ Канади стала Христя Фріланд, яка має українське коріння. Вона народилася в канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

У кінці 2018 року Фріланд висловила підтримку жителям України у зв'язку з агресією РФ у Чорному морі українською мовою.

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Особи
Анатолій Штефан Джастін Трюдо Роман Ващук
Місце
Канада
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Makc Махов
Makc Махов
Горелыми пердаками лаптей завоняло. Бгггггаааа
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
ну вы конечно конченные))) это все к теме об "украинцах" Дастине Хоффмане и Сикорском))))
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Всегда интересовало как в Канаде появились переселенцы с глухих сел.Как удалось скопить денег что бы добраться до большей воды,купить вожделенный билет в светлое будущее.Потом пришло просветление-с фашистами отходили.Выходит обозреватель гордится потомками полицаев колобарантов (называя мило-этническим украинцем).
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Наливайко Алекс, дятел любопытный . В твоей извилинке не укладывается , что люди могли быть просто в плену или из трудовых лагерей и попали в англо-американскую зону в Германии . Не возжелали попасть в лагеря ГУЛАГа . Знаю Человека , который был ранен на курской дуге , попал в плен , бежал из лагеря , был пойман и оказался в тюрьме , освобожден американцами и попал в совковый концлагерь . Но в твоем мозгу это не уложится . Небось из вертухаев или партийных нудишь .
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