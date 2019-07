Українець очолив Армію Канади: що про нього відомо

Генерал-лейтенант Пол (Павло) Френсіс Винник, який є етнічним українцем, став командувачем Армії Канади.

Про його призначення на цю посаду стало відомо 14 липня, після привітання прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яке з'явилося на його офіційній сторінці у Twitter. Також новину підтвердив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, онук українських поселенців зі Стрия (Альберта), перейняв командування Канадською армією", – написав він у мікроблозі.

Крім того, за даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), Винник сприяв отриманню українською армією новітньої зброї, а також її співпраці з канадськими інструкторами.

"У 2016 році після його візиту в Україну у львівських шахтах абсолютно випадково були знайдені далекобійні снайперські гвинтівки й заблукали військові інструктори канадської армії", – написав український полковник.

Відомо, що дід Винника родом із села Поздимир, що на Радехівщині Львівської області. Примітно, що в листопаді 2016 року Пол Винник відвідав рідне село своїх предків.

Що стосується його військової кар'єри, то вона почалася з навчання у Військовому коледжі Роял Роадсу і Королівському військовому коледжі Канади. У 1986 році Винник вступив до лав канадських військових інженерів.

У 1997 році він став головнокомандувачем 1-го полку бойових інженерів в Едмонтоні, з 2004 року був командувачем першої групи тилового забезпечення, з березня 2009-го – помічником командувача генерала Об'єднаного тимчасового управління безпеки в Афганістані.

У 2010 році Винника призначили командувачем Західного округу наземних військ, а з 2012-го – заступником командувача Армії Канади і головою Командування військової розвідки Канади. З липня 2014 року був головою Оборонної розвідки.

Prime Minister Trudeau congratulates Lieutenant-General Paul Wynnyk who today assumed command of the @CanadianArmy. pic.twitter.com/qZTJxOvKMN