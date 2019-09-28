"Українагейт" зламав спину верблюду": колишній ЦРУшник пояснив ненависть до Трампа

Слова президента США Дональда Трампа, що раніше "вчиняли простіше" з такими, як інформатор щодо його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, можна вважати прямою загрозою.
Таку думку "Русской службе ВВС" висловив колишній високопоставлений співробітник ЦРУ, ексглава російського департаменту розвідслужби Джон Сайфер, коментуючи так званий "Українагейт".
Він припустив, що бесіда президентів проходила у присутності свідків, назвавши її "останньою соломинкою, яка зламала спину верблюдові".
"Це лише мої припущення, але, найімовірніше, доволі багато людей були обурені і цим, і попередніми вчинками Трампа", – підкреслив він. На його думку, президент здійснює дуже грубу зовнішню політику "у своїх власних внутрішньополітичних цілях".
Сайфер додав, що не вважає, що лише тому, що ЦРУ і ФБР зазнали критики і нападок з боку президента, вони "автоматично" почали відповідати тим самим, організувавши витік інформації. "Це просто не властиво працівникам розвідслужб", – отметил американец.
"Я б не назвав подібний вчинок [інформатора] незвичайним... Механізми для так званих викривачів, для подачі скарг існують у всіх відомствах США, включаючи і ЦРУ, зрозуміло.
Я думаю, що в якийсь момент, дізнавшись про розмову президента [із Зеленським], ця людина сприйняла її як кричуще порушення норм і правил та вирішла, що якщо не повідомить про це, то сама стане співучасником злочину", – сказав він.
Сайфер зазначив, що в США є система, що дозволяє приховувати імена й особисті дані людей, "але сьогодні ніхто не може нічого гарантувати".
"Зараз в онлайні є така кількість інформації, розроблено стільки пошукових систем, що якщо Білий дім захоче дізнатися, ким є ця людина, то, очевидно, зможе досить легко це зробити", – зазначив він.
Колишній співробітник ЦРУ підтвердив, що програми, схожої на програму захисту свідка, у цьому випадку не існує.
"Я не знаю, чи буде ЦРУ або директор Національної розвідки робити якісь особливі кроки, щоб забезпечити безпеку цієї людини. Але я дуже сподіваюся на це", – підсумував він.
Трамп і Зеленський
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським нібито тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена, головного опонента Трампа на виборах в 2020 році.
Після підняття громадського резонансу Трамп відповів, що в ході розмови з президентом України не сказав нічого неприпустимого.
Пізніше він дозволив публікацію стенограми гучного телефонного дзвінка. Потім Трамп заявив, що Київ також дає добро на оприлюднення.
Розшифровку скандальної розмови Білий дім надав 25 вересня. Після цього Американська Демократична партія ініціювала розслідування за даним фактом, оголосивши про початок процедури імпічменту глави США.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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