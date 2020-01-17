Іран ігнорує: Україна знову зажадала у Тегерану "чорні скриньки" зі збитого Boeing

Офіс Генерального прокурора знову виступив з вимогою до Ірану передати бортові самописці літака рейсу PS 0752, збитого ракетою, в Україну.

У п'ятницю, 17 січня 2020 року ОГП повторно звернувся із запитом до компетентних органів Тегерану, повідомляє пресслужба органу.

Крім того, звернення Офісу стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом даної авіакатастрофи.

Україна знову зажадала у Тегерана "чорні скриньки" Цензор.НЕТ

Раніше начальниця Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генпрокурора Поліна Чиж на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони заявила, що українська сторона не отримала відповіді на два запити до Ірану з проханням отримати доступ до "чорних скриньок".

"Нами було ухвалено рішення і підготовлений другий запит про правову допомогу до Ірану з проханням надати нам доступ до "чорних скриньок" і вирішити питання про можливість їх розшифровки нашими експертами", – додала Чиж.

За її словами, в цьому запиті українська сторона також просить іранську сторону надати їй доступ до речей, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, наприклад, частин літака, сидінь і подібного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, що спочатку Іран, Канада і Україна отримають доступ до "чорних скриньок" на іранській землі, а після цього їх передадуть нашій країні.

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