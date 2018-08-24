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ПолітикаЕкономіка

Україна відмовилася: Путін заслав свого "козачка" в Білорусь

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Президент Росії Володимир Путін призначив послом в Білорусі Михайла Бабича, який замінить на цій посаді Олександра Сурікова.

"Призначити Бабича Михайла Вікторовича Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Республіці Білорусь", - сказано в документі, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Указ опубліковано 24 серпня. Путін звільнив Бабича з посади повноважного представника президента в Приволзькому федеральному окрузі. Крім того, він призначив політика спецпредставником президента РФ з розвитку торгово-економічного співробітництва з Білоруссю.

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Україна відмовилася: Путін заслав свого "козачка" в Білорусь

Михайло Бабич

Варто відзначити, що в 2016 році Бабича планували призначити російським послом в Києві. Однак Україна відмовилася його прийняти. Це пояснювалося його зв'язками зі спецслужбами РФ. До того, як стати чиновником, він служив у КДБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року народний депутат від фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук. припустив, що Бабич міг стати одним з кандидатів на місце куратора невизнаних республік "Л/ДНР" Владислава Суркова.

Особи
Михайло БабичВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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