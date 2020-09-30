Україна увійшла до топ-15 світового рейтингу щодо хворих на COVID-19

За минулу добу, 29 вересня, в Україні додалося 3 627 заражених коронавірусом. Таким чином країна опинилася на 14-му місці світового рейтингу по добовому приросту інфікованих.

Якщо говорити про статистику по COVID-19 серед країн Європи, то Україна потрапила на п'яте місце. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Список очолила Іспанія з 9 906 новими хворими. На другому і третьому місцях опинилися Росія і Франція з 8 232 і 8 051 зараженими відповідно. Перед Україною в рейтингу – Великобританія, там захворіли ще 7 143 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на середу, 30 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 33,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 287 906 нових інфікованих.