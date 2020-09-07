Білоруси масово втекли в Україну: для кого відкрито кордони і які є лазівки

Скандальні вибори в Білорусі, що охопили протести, змусили не один десяток громадян покинути Батьківщину або хоча б замислитися про це. Країни-сусіди подбали про те, щоб дати притулок тим, хто виїхав. Наприклад, Польща, незважаючи на закриті кордони, видаватиме візи прямо в пункті прикордонного контролю, а Литва і Латвія готові приймати IT-фахівців. Не відстає і Україна, підготувавши низку винятків.

Про те, як саме будуть пропускати білорусів і що для них роблять європейські країни, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як приймає Україна

Начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів OBOZREVATEL, що на сьогоднішній день немає конкретної інформації про кількість білорусів, які втекли від переслідувань.

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За його словами, громадяни Білорусі не введені в якусь окрему категорію, яка має право перетинати кордон України. Водночас у списку тих, для кого кордони відкриті, чимало категорій: технічні фахівці, іноземні студенти українських вишів, іноземці, які проходять військову службу в ЗСУ, водії та члени екіпажу вантажного транспорту і автобусів, морських суден і поїздів.

"Думаємо, велика частина білорусів підпадає хоча б під одну з цих категорій. Якщо ж громадянин Білорусі відчуває тиск у своїй країні, він може приїхати в прикордонний пункт і попросити політичного притулку. Рішення ухвалюватимуть прикордонники", – розповів Демченко. Білоруси можуть залишатися в нашій країні без спеціальних документів протягом трьох місяців.

Темою матеріальної допомоги білорусам і релокацією займається Фонд солідарності BYSOL, заснований допомагати тим, хто втратив роботу в держструктурах через громадянську позицію. Фонду вдалося вивезти в Україну 23 людини, яким загрожувала небезпека. Серед них – колишній дільничний міліціонер Євген Осинський, який відмовився виконувати накази влади.

Затримання мітингувальників у Білорусі

Ексспівробітник правоохоронних органів розповів OBOZREVATEL про свою історію переїзду. "Я залишав заявку про допомогу – зі мною відразу зв'язалися й запропонували переїхати. Не наполягав на переїзді, але й не пручався. Здивувала свобода Києва та чудове ставлення. Іноді накриває туга за службою: не вистачає драйву, динаміки, розслідувань, навіть злочинців", – підсумував колишній міліціонер.

Як вести себе білорусу в Україні

У Державній міграційній службі пояснили OBOZREVATEL, що після закінчення трьох місяців потрібно отримати дозвіл на проживання, до того ж подбати про це краще заздалегідь, оскільки процедура оформлення триває до чотирьох тижнів. Найпопулярніша підстава (для тих, хто не працює в IT або міжнародній компанії з представництвом в Україні та в кого тут немає родичів або подружжя) – волонтерська діяльність.

Ще можна отримати дозвіл на працевлаштування (юридичні компанії пропонують допомогу в його оформленні, що обійдеться в 1500 гривень і більше) або відкрити свій бізнес – це також дозволить оформити тимчасову посвідку на проживання.

Затримання мітингувальників під час протестів у Білорусі

Місця в вишах Європи і безкоштовні візи

Відразу кілька європейських країн заявили про готовність послабити чинні через коронавірус обмеження і прийняти тих, хто їде на лікування або рятується від репресій. У деяких державах білоруським студентам збираються надати місця в вишах, а білоруські IT-компанії можуть розраховувати на переїзд співробітників за кордон.

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Так, прикордонники Польщі готові пропустити білорусів без візи, оголосив прем'єр-міністр республіки Матеуш Моравецкий. За його даними, правом скористалися кілька десятків людей. Для приймання людей із травмами організовано додаткові місця в лікарнях. Спрощений в'їзд буде діяти і для студентів польських вишів.

Як йдеться на сайті консульства Польщі в Білорусі, громадяни країни можуть отримати національну візу з гуманітарними цілями на один рік. Заяву на її отримання буде розглянуто в максимально короткі терміни.

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Також відразу кілька польських університетів готові безкоштовно прийняти білоруських студентів. Серед них – Університет Адама Міцкевича в Познані. Для вступу необхідно написати листа ректору й надати документ, який підтверджує відрахування.

Сілезький університет у Катовіце відкриває для білорусів додаткові місця з можливістю вступу до 30 жовтня. Білоруси зможуть безкоштовно жити в гуртожитках і вчити польську мову.

Незважаючи на коронавірус, відкрила в'їзд для білорусів і Литва, до того ж ще в середині серпня. Потрапити на територію країни можна, якщо їхати з "особливими гуманітарними політичними цілями". Правом політичного притулку вже скористалися понад 60 білорусів.

Готові простягнути руку допомоги в еміграції білорусів і інші країни – Естонія, Латвія, Чехія.

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