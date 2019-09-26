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27 вересня • оновлено в 19:08
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"Україна для нього була всім": Лукашенко розповів про образу Януковича на Росію

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ексглава України Віктор Янукович ніколи не був зрадником і любив свою країну.

Таку думку висловив він на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає БЕЛТА.

"Тріщина між Україною і Росією з'явилася за Януковича, коли різко підскочила ціна на газ. Він дуже образився тоді на Росію. І мені каже: "Слухай, ну чому вони з нами так вчинили?" Ось це була не перша, але значна вже тріщина, коли була образа дуже серйозна. Може, це його і підштовхнуло до різкого руху на Захід, до ЄС. Потім відступили, почали колобродити. А тут скористалися ситуацією", – заявив він.

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Лукашенко розповів про образу Януковича на Росію

Лукашенко розповів про образу Януковича на Росію

"Ви знаєте, він не був ніяким проросійським. Він не був зрадником України. Ніколи не був антиукраїнською людиною, але допустив дуже багато помилок, які призвели до того, що він був просто повалений у результаті неконституційних дій", – сказав лідер Білорусі.

При цьому, за особистими спостереженнями Лукашенка, "Україна для Януковича була всім", і він нібито ніколи не ділив країну на східну і західну, хоча і мав на сході значну підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що не вважає за можливе повернення Криму Україні в доступному для огляду майбутньому.

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Особи
Олександр Лукашенко Віктор Янукович
Місце
Білорусь
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Ляксандр, ты поучи жену щи варить ! Янык - вор ещё с малолеток, его только одно исправит. Не, если тебе нравится, забирай нам не жалко !
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филипп филипыч
филипп филипыч
жалко вдалбливают народу пророссийский=антиукраинский. даже батька прогнал.
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
филипп филипыч, да батька уже давно гонит, маразм знаете ли.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Как же пофигу что говорит предатель своего народа Белоруссии
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