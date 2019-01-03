''Україна чекає!'' Посол пролив світло на співпрацю з НАТО

Україна чекає від НАТО і США допомоги по збільшенню оборонних можливостей.
Про це заявив посол України в США Валерій Чалий у студії "Час-Тайм". "Загроза Росії не тільки Україні, але і загроза Європі в цілому. США Росія сприймається як загроза, а такого не було раніше. Тому ми вже працюємо разом. Ми очікуємо продовження допомоги по збільшенню наших оборонних можливостей", – підкреслив він.
За словами Чалого, українська сторона також очікує розвитку конкретних проектів у сфері енергетичної безпеки.
Валерій Чалий
"День"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати більше не будуть допомагати іншим країнам у вирішенні їх військових конфліктів. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує резонансне рішення Україны.
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