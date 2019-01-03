''Україна чекає!'' Посол пролив світло на співпрацю з НАТО

Україна чекає від НАТО і США допомоги по збільшенню оборонних можливостей.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий у студії "Час-Тайм". "Загроза Росії не тільки Україні, але і загроза Європі в цілому. США Росія сприймається як загроза, а такого не було раніше. Тому ми вже працюємо разом. Ми очікуємо продовження допомоги по збільшенню наших оборонних можливостей", – підкреслив він.

За словами Чалого, українська сторона також очікує розвитку конкретних проектів у сфері енергетичної безпеки.

Валерій Чалий "День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати більше не будуть допомагати іншим країнам у вирішенні їх військових конфліктів. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує резонансне рішення Україны.