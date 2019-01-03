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''Україна чекає!'' Посол пролив світло на співпрацю з НАТО

3.2тЧитати матеріал російською

Україна чекає від НАТО і США допомоги по збільшенню оборонних можливостей.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий у студії "Час-Тайм". "Загроза Росії не тільки Україні, але і загроза Європі в цілому. США Росія сприймається як загроза, а такого не було раніше. Тому ми вже працюємо разом. Ми очікуємо продовження допомоги по збільшенню наших оборонних можливостей", – підкреслив він.

За словами Чалого, українська сторона також очікує розвитку конкретних проектів у сфері енергетичної безпеки.

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Валерій Чалий

Валерій Чалий

"День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати більше не будуть допомагати іншим країнам у вирішенні їх військових конфліктів. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує резонансне рішення Україны.

Читайте всі новини по темі "Військова допомога Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Військова допомога Україні
Особа
Валерій Чалий
Місце
Україна
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Ибун Скакуасов
Ибун Скакуасов
Нищебродное хохлобыдло снова приползло на коленях к хозяевам,вымаливая подачкк с барского стола)))Фу!!!
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CARGO 100
CARGO 100
Ибун Скакуасов, "Ждуны ждут" ...
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