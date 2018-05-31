"Ударна армія Яроша": український прихильник "русского міра" осоромився на КремльТВ

Директор "Київського інституту мирних досліджень" Андрій Мішин, що підтримує Росію, намагаючись звинуватити в убивстві 15-річної Дар'ї Каземірової українських добровольців, осоромився, оскільки навіть не зміг правильно вимовити назви певних військових формувань (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Інцидент стався під час його діалогу з українським громадським активістом Кирилом Климчуком в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".

Так, все почалося з того, що Мішин заявив, що на шахті, з якої здійснювався обстріл Торецька, в результаті якого загинула школярка, нібито знаходяться позиції українських добровольців.

У відповідь на це Климчук заперечив йому, що в Україні більше немає ніяких добровольчих батальйонів і в боях на Донбасі задіяні лише Збройні сили.

Однак прихильник російської риторики вирішив привести йому приклади подібних структур (Українську добровольчу армію, її 8 батальйон "Аратта") і почав перераховувати їх спотворені назви.

"Ударна армія Яроша" - це що? Що таке "Ударна армія Яроша", "Армата" 8 батальйон?"- обурено запитав він у співрозмовника, продемонструвавши абсолютне неволодіння інформацією про те, хто захищає схід України від російських окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український танкіст Іван Ляса, який побував в полоні у терористів, розповів, що найбільше в "Л/ДНР" не люблять добровольців.