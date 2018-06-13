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Ілля Вайцман
Ілля Вайцман
IT-security officerВсі статті автора

Учителей в России выгнали на уборку стадиона: на их месте я бы помалкивал

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...на месте учителей я бы помалкивал. Во-первых, никто больше школьных "училок" не вложился в легализацию путинщины, ударным трудом в УИКах, так что по мощам и елей. Заслужили. А во-вторых - могли бы и расстрелять потом, для сохранения "гостайны", еще спасибо скажите "чекистам" за "мягкотелость".

[задумчиво] Хорошо еще, что у нас проституция не легализована. А то отправили бы и на "обслуживание иностранных гостей", валюту для Родины добывать. И, что характерно: пошли бы. Побурчали бы, но пошли бы все...

P.S. Да, деньги на послестроительную уборку "объектов ЧМ2018" просто все украли. И не только в Саранске, я думаю, и не только деньги на уборку. Как обычно.

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Автор
Ілля ВайцманІлля Вайцман
Тема
ЧС-2018
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Ильи Вайцмана
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