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У ВООЗ звинуватили молодь у спалаху COVID-19 в Європі

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
3,0 т.
В Європі все частіше виявляють коронавірус у молоді

В Європі все частіше виявляють коронавірус у молоді.

Зростання кількості інфікованих COVID-19 серед молоді може бути причиною недавніх сплесків захворюваності в Європі.

Про це в ефірі BBC Radio 4 заявив європейський регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге. Він закликав молодь бути більш відповідальною.

На думку представника ВООЗ, владі країн і керівництву ЄС потрібно краще комунікувати з молодими людьми.

"Ми отримуємо повідомлення від декількох органів охорони здоров'я про більш високу частку нових випадків інфікування у молодих людей. Мені здається, це досить ясний сигнал, що пора подумати, як краще залучити молодь", – заявив Клюге.

Також він уточнив, що як батько двох дочок, розуміє - молоді люди "не хочуть пропустити літо".

"Вони несуть відповідальність перед собою, своїми батьками, бабусями і дідусями і своїми громадами, і тепер ми знаємо, як правильно вести себе здоровим способом, тому давайте скористаємося цими знаннями", – резюмував регіональний директор ВООЗ.

Як писав OBOZREVATEL, європейські країни ведуть активну підготовку до другої хвилі коронавірусу на тлі зростання нових випадків захворювання. Розглядається можливість повернення деяких обмежень.

КоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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