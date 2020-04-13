Головна Новини
14 квітня • оновлено в 00:09
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У ВООЗ заявили, що коронавірус у 10 разів смертельніший за грип

2.7т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 поширюється швидше, і він в десять разів смертельніший грипу, пандемія якого сталася в 2019 році.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на прес-конференції 13 квітня заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус. Він також назвав умови для зняття обмежень, введених через COVID-19.

Швидший та в 10 разів смертельніший за грип: у ВООЗ зробили заяву щодо коронавірусу

"Ми знаємо, що COVID-19 поширюється швидко, і ми знаємо, що він в 10 разів смертельніший, ніж вірус грипу, пандемія якого була в 2009 році", – зазначив голова ВООЗ.

Гебреєсус також уточнив, що кількість заражень подвоюються кожні 3-4 дні. Особливо, це стосується густонаселених країн з бідним населенням, де вводити карантин непрактично.

"Він (COVID-19) поширюється набагато швидше, ніж сповільнюється. Це означає, що обмежувальні заходи повинні зніматися поступово і підконтрольно", – сказав він.

За словами голови ВООЗ, перед тим, як знімати обмеження, владі необхідно переконатися в дотриманні ряду заходів. Серед них контроль за поширенням вірусу, здатність виявляти, тестувати і ізолювати кожен випадок зараження, а також його контакти. Також необхідно виключити ймовірність повторного ввезення вірусу в країну.

"В решті-решт, для повного зняття обмежень необхідна безпечна і ефективна вакцина", – зазначив він.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що можливо через 90 днів налагодять випуск повноцінної вакцини від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ вважають, що повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії COVID-19 стане новою нормою життя.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги