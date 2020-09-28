У Вірменії повідомили про 'широкомасштабний наступ' Азербайджану в Карабасі

Увечері у вівторок, 28 вересня, вірменське Міноборони заявило, що азербайджанські війська здійснили спробу "широкомасштабного наступу" в "республіці Нагірний Карабах".

Військові операції проводилися на півночі Карабаху та на півдні, біля іранського кордону, але війська невизнаного Карабаху "припинили їх". Про це у Facebook написав представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.

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"Широкомасштабна наступальна операція ведеться на долині річки Аракс і ділянці Матагіс-Талиш. "Армія оборони" [Карабаху] успішно відбиває всі атаки, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці", – написав Ованнісян.

Він додав, що війська знищили 22 танки Азербайджану, десять одиниць іншої бронетехніки, понад 370 військовослужбовців. Поранено близько 35 солдатів.

При цьому "прессекретар президента НКР" заявив, що Карабах збив літак ВПС Азербайджану.

Зазначимо, після загострення конфлікту в Вірменії ввели обмеження на виїзд чоловіків від 18 до 55 років. Вони зможуть покинути країну тільки з дозволу військкомату.

Повну підтримку Азербайджану в конфлікті висловили Пакистан і Афганістан.

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