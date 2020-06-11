У В'єтнамі ще в 2013 році знайшли шість видів коронавірусу: вчені розповіли про ринки-осередки

Вчені виявили механізм поширення коронавірусів на ринках екзотичних тварин. Згідно з їхніми дослідженнями, у природі вірус поширюється набагато повільніше.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як ідеться на порталі препринтів BioRxiv, у 2013-2014 роках команда вчених досліджувала в'єтнамські ринки, де продавалося м'ясо кажанів, дикобразів, щурів та інших тварин, які в їхній країні вважаються делікатесом.

За допомогою ПЛР-тестування вони виявили відразу шість різних коронавірусів у зразках крові, фекалій та інших виділень цих тварин. Серед них були і бета-коронавіруси, до яких відноситься SARS-CoV-2, що викликав пандемію COVID-19.

Віруси були знайдені на 24 ринках, 60% ферм і 94% підприємств, які виробляють добрива з посліду кажанів. Якщо говорити про тварин, то коронавіруси знайшли у 74,8% кажанів, 6% малайських дикобразів і у 6,3% бамбукових щурів.

В'єтнамський ринок у Ханої, столиці В'єтнаму We Animals

Також вчені виявили, що кількість інфікованих зразків росла залежно від того, як та чи інша тварина просувалася по ланцюжку "природа-ресторан". Наприклад, у природі кількість заражених щурів становила 20,7%, на ринках – 32%, а в ресторанах уже 55,6%.

Дослідники вважають, що зараження тварин відбувається через змішування фекалій різних видів або через пряму передачу патогена від одного виду до іншого. Так вони пояснюють той факт, що в фекаліях гризунів знайшли віруси, характерні для птахів і кажанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індонезії виявили ринок із дикими тваринами, схожий на той, що був у китайському місті Ухань названий "джерелом коронавірусу". Сам уханьський ринок у квітні знову запрацював, але вже в травні у місті на 5 років заборонили ловити, продавати і їсти диких тварин.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал