У Великобританії майже півмільйона людей стали волонтерами для боротьби з COVID-19

У Великобританії за добу понад 400 тисяч людей записалися у волонтери, щоб допомагати державі з боротьбою проти пандемії коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає Guardian News.

Ці волонтери допомагатимуть Державній службі охорони здоров'я дбати про вразливі групи населення країни. При цьому, уряд спочатку оголосив мету в 250 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у принца Чарльза в Великобританії виявили COVID-19. Після стало відомо, що він міг заразитися від князя Монако Альбера II, з яким напередодні зустрічався.

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