У Туреччині трапився кривавий теракт: 4 загиблих, 13 поранених. Фото

У південно-східній Туреччині в результаті вибуху саморобних вибухових речовин загинули 4 особи і ще 13 отримали важкі поранення.

Про це повідомляє Reuters (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Надзвичайна подія трапилася на автодорозі у сільській місцевості в районі міста Кулп. Вибухівка, за попередньою інформацією, була закладені біля траси.

При цьому, місцева влада заявляє, що організаторами вибуху виступають бойовики робочої партії Курдистану.

У Туреччині на автодорозі стався вибух trthaber.com

Місце трагедії Соцмережі

На місце трагедії направили кілька машин швидкої допомоги. Правоохоронці почали розслідування за фактом смертельного вибуху.

При цьому, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже отримав всю відому інформацію від губернатора провінції Діярбакира Хасана Басрі Гузелоглу. За його розпорядженням для захоплення ймовірних терористів були мобілізовані силовики.

У Туреччині на автодорозі влаштували теракт trthaber.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в Танзанії в результаті вибуху бензовозу загинула 61 особа, ще 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!