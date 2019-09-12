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12 вересня • оновлено в 22:34
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У Туреччині трапився кривавий теракт: 4 загиблих, 13 поранених. Фото

3.7т Читати матеріал російською

У південно-східній Туреччині в результаті вибуху саморобних вибухових речовин загинули 4 особи і ще 13 отримали важкі поранення.

Про це повідомляє Reuters (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Надзвичайна подія трапилася на автодорозі у сільській місцевості в районі міста Кулп. Вибухівка, за попередньою інформацією, була закладені біля траси.

При цьому, місцева влада заявляє, що організаторами вибуху виступають бойовики робочої партії Курдистану.

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У Туреччині на автодорозі стався вибух

У Туреччині на автодорозі стався вибух

trthaber.com

Місце трагедії

Місце трагедії

Соцмережі

На місце трагедії направили кілька машин швидкої допомоги. Правоохоронці почали розслідування за фактом смертельного вибуху.

При цьому, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже отримав всю відому інформацію від губернатора провінції Діярбакира Хасана Басрі Гузелоглу. За його розпорядженням для захоплення ймовірних терористів були мобілізовані силовики.

У Туреччині на автодорозі влаштували теракт

У Туреччині на автодорозі влаштували теракт

trthaber.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в Танзанії в результаті вибуху бензовозу загинула 61 особа, ще 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Місце
Туреччина
Теги
вибух теракт
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это соратники Ху@ла!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кор Павел, ты, дерьмо, тобою мажу. Скот помойный, не мычи. Падло паРРашное
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Кор Павел
Кор Павел
Кацaп Кацaпыч, вот ты мудак и тут главном все измазал
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