У Туреччині спалахнув коронавірус: МОЗ країни забив на сполох
За минулу добу в країні зафіксована майже тисяча нових заражень
У МОЗ пояснили, що спалах захворюваності пов'язаний зі слабкими карантинними обмеженнями
Загальна кількість заражених перевищила 233 тисячі
У Туреччині спалах коронавірусу. Фото eurointegration.com.ua.
У Туреччині зафіксовано спалах захворювань на COVID-19. За добу додалася майже тисяча нових випадків.
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Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа. Він уточнив, що основною причиною тому стали недостатні карантинні обмеження.
За словами Коджа, раніше зростання захворюваності спостерігався в декількох провінційних регіонах, але зараз вже мова йде про спалах на рівні країни.
У Туреччині зафіксовано спалах коронавируса. Twitter Фахреттін Коджа
"На жаль, епідемічний фактор не був в достатній мірі врахований під час святкування Ураза-байрам, на курортах. Ми стурбовані збільшенням кількості випадків, раніше обмежених деякими провінціями, які виникають по всій країні", – пояснив глава МОЗ.
Протягом останньої доби в країні зафіксовано 995 нових випадків захворювання. Всього в Туреччині коронавірусом заразилися 233 851 людей, з яких 217 497 одужали та 5 747 померли.
У Туреччині заразилися понад 233 тисяч осіб / Worldometers.info
Twitter Фахреттін Коджа
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі в липні коронавірус був зафіксуваний у чоловіка, який повернувся з Туреччини.