У центрі Тбілісі захопили заручників

У Тбілісі озброєна людина увірвалася до будівлі мікрофінансової організації на проспекті Церетелі, де захопила дев'ять заручників.

Про це повідомило "Sputnik Грузія". Поліція оточила територію.

На місце прибув глава патрульної поліції Тбілісі Важа Сирадзе.

МВД Грузии официально подтвердило, что в офис микрофинансовой организации в Тбилиси ворвался вооруженный человек. pic.twitter.com/uKbqAP849f — 10 апреля (@buch10_04) November 20, 2020

Поліція терміново попросила всі телеканали відключити прямі ефіри із зони спецоперації.

Телеканали опублікували кадри з офісу, захопленого зловмисником. На кадрах видно як людина з відкритим обличчям, без маски, щось емоційно говорить і розмахує руками. В одній руці, імовірно, у нього граната.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монреалі викликала паніку спецоперація поліції. У ЗМІ повідомили про нібито захоплення заручників в компанії Ubisoft.