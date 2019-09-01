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У Техасі сталося криваве побоїще зі стріляниною на вулиці: з'явилися подробиці і відео

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У США в результаті стрілянини в західному Техасі 31 серпня були вбиті п'ять осіб і не менше 21 поранені.

Про це повідомив глава поліцейського управління міста Одеса, штат Техас Майкл Герке. Щонайменше один підозрюваний був застрелений біля кінотеатру "Синерджи" в Одесі, повідомляє "Голос Америки".

Під час прес-конференції начальник місцевої поліції Майкл Герке заявив, що серед постраждалих при стрільбі щнайменше троє співробітників правоохоронних органів.

Раніше в суботу підозрюваний викрав поштовий фургон і відкрив безладну стрілянину в населених пунктах Одеса і Мідленд. Спочатку повідомлялося про кілька тих, хто стріляв, однак, за словами Герке, поліція дійшла до висновку, що в стрілянині задіяний один підозрюваний.

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Герке заявив, що, хоча безпосередня загроза минула, влада радить зберігати пильність. Департамент громадської безпеки Техасу закликав місцевих жителів уникати основних шосе. Інші деталі поки невідомі.

Віце-президент Майк Пенс висловив співчуття родинам загиблих.

"Ми дякуємо органам правопорядку в Одесі за їх мужність і оперативно виконану роботу. З боку адміністрації президента ми задіяли всі кошти федерального уряду. Вони вже на місці події. Президент провів розмову з генеральним прокурором. ФБР зараз допомагає місцевим органам правопорядку в розслідуванні", - заявив Пенс.

Віце-президент США зазначив, що він і адміністрація президента "сповнені рішучості працювати з лідерами в обох партіях Конгресу, щоб вжити заходів по боротьбі з масовим насильством в нашій країні".

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Стрілянина в Одесі сталася лише за день до того, як ціла низка законодавчих заходів щодо обмеження вільним володінням зброєю мала набути чинності в штаті Техас.

У Техасі сталося криваве побоїще зі стріляниною: подробиці і відео
У Техасі сталося криваве побоїще зі стріляниною: подробиці і відео
У Техасі сталося криваве побоїще зі стріляниною: подробиці і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 3 і 4 серпня зловмисники відкрили вогонь по людях у трьох різних містах. В результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

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Тема
Кримінал
Місце
США Даллас
Тег
стрілянина
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Ковбои не поделили "мой бюфштекс "?))))
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