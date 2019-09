У Техасі сталося криваве побоїще зі стріляниною на вулиці: з'явилися подробиці і відео

У США в результаті стрілянини в західному Техасі 31 серпня були вбиті п'ять осіб і не менше 21 поранені.

Про це повідомив глава поліцейського управління міста Одеса, штат Техас Майкл Герке. Щонайменше один підозрюваний був застрелений біля кінотеатру "Синерджи" в Одесі, повідомляє "Голос Америки".

Під час прес-конференції начальник місцевої поліції Майкл Герке заявив, що серед постраждалих при стрільбі щнайменше троє співробітників правоохоронних органів.

Раніше в суботу підозрюваний викрав поштовий фургон і відкрив безладну стрілянину в населених пунктах Одеса і Мідленд. Спочатку повідомлялося про кілька тих, хто стріляв, однак, за словами Герке, поліція дійшла до висновку, що в стрілянині задіяний один підозрюваний.

Герке заявив, що, хоча безпосередня загроза минула, влада радить зберігати пильність. Департамент громадської безпеки Техасу закликав місцевих жителів уникати основних шосе. Інші деталі поки невідомі.

BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ