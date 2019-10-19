Обвалилися 4 поверхи: в Тбілісі вибухнув житловий будинок, є постраждалі

У столиці Грузії Тбілісі стався вибух газу в житловому 16-поверховому будинку. В результаті НП постраждали чотири особи, одна людина знаходиться в реанімації.

Інцидент трапився вранці в суботу, 19 жовтня, на проспекті Давида Гурамішвілі, передає "Кавказский узел" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Від детонації обвалилися стіни та перегородки між квартирами з першого до четвертого поверху. У сотнях квартир вибило шибки, пошкоджено близько десяти автомобілів, припаркованих поблизу.

Вибух газу в будинку

Попередньо, вибух стався через газовий водонагрівач, кустарно встановлений у квартирі.

Найбільш серйозні опіки отримав власник цієї квартири. "Площа опіків становить 60-65%, пошкодження третього ступеня. У пацієнта відзначаються опіки дихальних шляхів, опіковий шок. Стан важкий. Проводяться реанімаційні заходи", – повідомив лікар Тбіліського опікового центру Георгій Давліанідзе.

Вибух газу в будинку

"Ми живемо на третьому поверсі, вибух прогримів прямо над нами. У нас все зруйнувалося: стіни, стелі, вибиті вікна, зруйновані рами вікон", – розповіла мешканка будинку Мтваріса Бузашвілі.

"Вибух був настільки сильним, що ми трохи з ліжка не повипадали. Вирішили, що весь район злетів на повітря", – додав інший очевидець.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Джелалабад в Афганістані в понеділок, 7 жовтня, біля армійського автобуса прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

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