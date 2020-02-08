У Таїланді військовий відкрив вогонь у ТЦ: 31 жертва

У суботу, 8 лютого, в місті Накхонратчасіма на північному сході Таїланду військовослужбовець відкрив стрілянину по людях біля торгового центру Terminal 21.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинула мінімум 31 особа. Ще від 16 до 21 людини потрапили у заручники на четвертому поверсі будівлі, пише lenta.ru.

Місцеве Мінохоронздоров'я уточнило, що ще 10 постраждалих у важкому стані (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Таїланді військовий відкрив вогонь посеред вулиці Telegram-канал "Life shot"

Головне про напад:

Злочинець – Джакрапант Томма, професійний стрілок – викрав із своєї військової бази автомобіль, зброю і патрони.

Він убив двох товаришів по службі та командира, після чого поїхав у ТЦ.

Перед стрільбою в Terminal 21 він опублікував фото зі зброєю. Початок розстрілу транслював онлайн на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці доставили до ТЦ матір військового, сподіваючись, що та умовить його здатися.

У результаті силовики почали штурм будівлі і вивели частину відвідувачів.

Стрілка довгий час не могли знайти, обшукавши при цьому чотири поверхи будівлі.

Згодом він вступив у перестрілку зі спецназом і йому вдалося покинути будівлю торгового центру.

Чоловік убив спецназівця, ще одного поранив.

Відомо, що спочатку солдат убив свого командира після конфлікту і ще двох осіб у військовому таборі. Потім він викрав автомобіль і на ньому розстрілював людей на вулиці. Після цього він приїхав у торговий центр, де знову відкрив стрілянину.

Злочинець зі зброєю в ТЦ thairath.co.th

Під час розстрілу чоловік вів прямі трансяції в Facebook. На відео він говорив, що у нього втомився палець від того, що він багато натискав на курок. Його сторінку одразу ж заблокували.

Особу злочинця встановили. За даними генерал-лейтенанта Таня Кріатісарна (Thanya Kriatisarn), його звуть Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) він старший сержант. Також був пізнаний убитий ним полковник Анантарот Красе (Anantharot Krasae).

Джакрапант Томма Скрін відео

Джакрапант Томма @SirajMumin

Як повідомляє телеканал Thai PBS, перш ніж зайти в торговий центр Terminal 21, військовий вистрілив у будівлю з ручного гранатомета. Вибухом були вбиті і поранені кілька осіб. Також на першому поверсі магазину почалася пожежа.

Прем'єр-міністр Таїланду генерал Прают Чан-Оча доручив поліції і військовим затримати стрілка.

Спецназ заблокував територію біля ТЦ. Поліція також привезла на місце злочину матір стрілка, щоб вона спробувала переконати його здатися.

Портал Khaosod також повідомив, що солдату перед тим, як влаштувати розстріл, вдалося викрасти з військової частини не менше 700 патронів.

Він – професійний стрілок, який у минулому виграв кілька призів на змаганнях зі стрільби.

Люди ховаються в ТЦ

У результаті поліція і солдати увійшли в торговий центр. Вони допомогли деяким відвідувачам вибратися з будівлі. Повідомляється, що там відновилася стрілянина.

Робота правоохоронців у будівлі потрапила на камеру:

Потім поліція Таїланду попросила всі місцеві телеканали припинити прямі трансляції з Кората в зв'язку зі штурмом приміщення, де сховався стрілок із заручниками.

Зачистка першого поверху будівлі Telegram-канал "РИА Новости"

Спецназ відзвітував, що обстежив перші три поверхи будівлі ТЦ, не знайшовши злочинця і його заручників. Після обстеження четвертого поверху їх так само не знайшли. Операція триває.

Всього з Terminal 21 силовики вивели понад тисячу відвідувачів, які переховувалися від стрілка, який знаходився в ТЦ.

"Незважаючи на те, що операція почалася більше години тому, людей все ще продовжують виводити з будівлі", – повідомляв місцевий телеканал.

Згодом чоловік, який захопив заручників у ТЦ, вступив у перестрілку зі спецназом на багатоповерховій автостоянці. Йому вдалося покинути будівлю торгового центру.

За останніми даними, він убив спецназівця, ще одного поранив.

Пропонуємо переглянути відео з місця НП. Обережно, кадри 18+!

Додамо: знайшовся зловісний пост військовослужбовця, опублікований перед початком бійні на його сторінці в Facebook. "Смерті не уникне ніхто", – написав Томмі.

Влаштувавши безладну стрілянину в торговому центрі, він узяв заручників. І тут же на його сторінці в соцмережі постало питання: "Чи повинен я здатися?". Через пару хвилин його аккаунт був заблокований за пропаганду насильства.

Раніше OBOZREVATEL писав, що невідомий відкрив стрілянину в одному з гуртожитків Техаського університету A&M у США, у результаті чого, за попередніми даними, загинули 2 людини.

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