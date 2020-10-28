У світі встановлено новий рекорд COVID-19: за тиждень заразилися майже 3 млн осіб

За тиждень у період з 19 по 25 жовтня коронавірусом в світі заразилися понад 2,8 млн осіб, що стало рекордом з початку пандемії.

Про це йдеться в тижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я за 27 жовтня.

"Другий тиждень поспіль на Європейський регіон припадає найбільша частка нових зареєстрованих випадків – понад 1,3 млн (46%)", – повідомили в ВООЗ.

Відзначається, що, в порівнянні з попереднім тижнем, кількість заражень збільшилася на 33%.

У першу п'ятірку по тижневому приросту увійшли:

Франція – 217,7 тис.

Великобританія – 148,5 тис.

Росія – 114,5 тис.

Італія – 101,9 тис.

Бельгія – 90,8 тис.

Крім того, минулого тижня серед пацієнтів з підтвердженим коронавірусом зареєстрували майже 40 тис. летальних випадків.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю виявлених випадків коронавірусу залишаються США – більше 8,7 млн хворих, Індія – понад 7,9 млн, Бразилія – більше 5,4 млн, Росія – близько 1,5 млн і Франція – понад 1,2 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна піднялася на 22-е місце в світі за кількістю хворих коронавірусом. Про це свідчить рейтинг онлайн-лічильника Worldometers.