У світі встановлено новий рекорд COVID-19: за тиждень заразилися майже 3 млн осіб
Кількість заражень збільшилася на 33% у порівнянні з минулим тижнем
Зареєстрували майже 40 тис. летальних випадків
До першої трійки по тижневому приросту увійшли Франція, Великобританія і Росія
За тиждень у період з 19 по 25 жовтня коронавірусом в світі заразилися понад 2,8 млн осіб, що стало рекордом з початку пандемії.
Про це йдеться в тижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я за 27 жовтня.
"Другий тиждень поспіль на Європейський регіон припадає найбільша частка нових зареєстрованих випадків – понад 1,3 млн (46%)", – повідомили в ВООЗ.
Відзначається, що, в порівнянні з попереднім тижнем, кількість заражень збільшилася на 33%.
У першу п'ятірку по тижневому приросту увійшли:
Франція – 217,7 тис.
Великобританія – 148,5 тис.
Росія – 114,5 тис.
Італія – 101,9 тис.
Бельгія – 90,8 тис.
Крім того, минулого тижня серед пацієнтів з підтвердженим коронавірусом зареєстрували майже 40 тис. летальних випадків.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю виявлених випадків коронавірусу залишаються США – більше 8,7 млн хворих, Індія – понад 7,9 млн, Бразилія – більше 5,4 млн, Росія – близько 1,5 млн і Франція – понад 1,2 млн.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна піднялася на 22-е місце в світі за кількістю хворих коронавірусом. Про це свідчить рейтинг онлайн-лічильника Worldometers.