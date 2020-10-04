У світі додалося майже 300 тисяч заражених COVID-19: статистика на 4 жовтня. Оновлюється
Станом на неділю, 4 жовтня, коронавірусом у світі заразилися більш 35,1 млн осіб. За минулу добу було виявлено 295 235 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 75 тис., в США – 49 тис., а також в Бразилії – 24 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли більше 26,1 млн пацієнтів.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 222 322 особи. Померли 4353 пацієнти, одужали – 98 737.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,6 млн), Індія (6,5 млн) і Бразилія (4,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
Президент США Дональд Трамп, а також п'ятий президент України Петро Порошенко заразилися коронавірусом.
ВООЗ зареєструвала нові тести на COVID-19, які показують результат через 15-30 хвилин.
Головне за 4 жовтня:
Президент США Дональд Трамп, у якого діагностували COVID-19, заявив, що вже відчуває себе набагато краще.
У чотирьох країнах Європи за добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус:
У Франції виявили 16 972 нових випадки хвороби – це рекордний показник з початку епідемії в цій країні.
У Великобританії за добу – 12 872 нових випадки COVID-19.
У Польщі зафіксували 2 367 випадків інфікування, що також є антирекордом для цієї країни.
Повідомляють про рекордне зростання захворювання і в Чехії, там виявили 3 793 нових випадки.
У Чернівецькій області з початку пандемії виявили 15 123 зараження COVID-19. За останню добу зафіксували 157 нових випадків, одужали цього дня 49 пацієнтів.
Велика частина хворих на коронавірус, які звертаються за допомогою до Київської клінічної лікарні №4, мають потребу в кисні.
Другий раз на COVID-19 можуть інфікуватися люди, у яких слабкий імунітет, здоров'я, хто часто відчуває себе слабким і по життю хворіє на вірусні інфекції.
Лікування українських туристів, які захворіли на коронавірус під час відпочинку в Єгипті або Туреччині, має повністю компенсуватися страховими компаніями.