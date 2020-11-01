У Стамбулі загорілася лікарня, прогриміли вибухи. Відео

У Стамбулі спалахнула масштабна пожежа в державній лікарні "Джапа" на базі медуніверситету.

На відео, опублікованому в YouTube, видно, як з будівлі валить густий чорний дим (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За даними місцевих ЗМІ, з палаючої будівлі доносяться звуки вибухів.

На місці працюють рятувальники, інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Південній Кореї пожежа перетворила 33-поверхову житлову висотку в палаючий факел: 88 постраждалих.