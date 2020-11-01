У Стамбулі загорілася лікарня, прогриміли вибухи. Відео
За даними місцевих ЗМІ, з палаючої будівлі доносяться звуки вибухів
На місці працюють бригади пожежників і рятувальників
Інформація про потерпілих уточнюється
У Стамбулі спалахнула масштабна пожежа в державній лікарні "Джапа" на базі медуніверситету.
На відео, опублікованому в YouTube, видно, як з будівлі валить густий чорний дим (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
За даними місцевих ЗМІ, з палаючої будівлі доносяться звуки вибухів.
На місці працюють рятувальники, інформація про потерпілих уточнюється.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Південній Кореї пожежа перетворила 33-поверхову житлову висотку в палаючий факел: 88 постраждалих.