У США звинуватили українського прокурора в корупційному скандалі з Байденом

Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик можливо замішаний в корупційному скандалі з сином колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings. Нібито прокурор мав докази корупції, спрямованої на особисте збагачення Джо Байдена.

"Досьє Кулика не тільки пожвавило справу Байдена. Цей семисторінковий документ, який він поширив, також звинувачує американських дипломатів в приховуванні злочинів, скоєних Байденом, – помилкова теорія, яка зіграла роль в відкликання посла США в Україні Марі Йованович", – йдеться в публікації.

NYT пише, що в березні 2019 року Кулик разом з ексгенпрокурором Луценко координував дії з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, щоб просувати звинувачення проти Хантера Байдена.

Костянтин Кулик Лівий берег

Також NYT нагадало, що в 2016 році самому Кулику пред'являли звинувачення в незаконному збагаченні. В результаті його перевели з військової прокуратури на пост начальника міжнародного відділу ГПУ. На цій посаді Кулик почав займатися справою Burisma і Хантера Байдена.

У ГПУ не запит ЗМІ не відповіли, чи зберіг Кулик контроль над цим розслідуванням після призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. Також сам Кулик від інтерв'ю відмовився, відповівши лише, що у даній справі триває перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2016 році колишній віце-президент США Джо Байден шантажував влада України відмовою в наданні $ 1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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