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23 квітня • оновлено в 01:17
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У США зробили тривожну заяву про віруси, які "втекли" з Китаю

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Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.

З такою заявою виступив Держсекретар США Майк Помпео на брифінгу в Держдепі у середу, 22 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мова йде не тільки про Уханський інституті вірусології. Він, до речі, як і раніше, працює. У Китаї є безліч інших подібних лабораторій", – зазначив Помпео.

Він закликав перевірити, чи дійсно там "дотримуються всі запобіжні заходи, щоб звести до нуля ризик потрапляння вірусів за межі лабораторій".

Помпео додав, що цим питанням повинні зайнятися не тільки влада Китаю, але і представники ВООЗ.

У США зробили тривожну заяву про віруси, які "втекли" з Китаю

China Daily

Як писав OBOZREVATEL, раніше в китайській пресі були опубліковані фото дворічної давності з наукового центру в Ухані, який займається дослідженням вірусів. Вони викликали серйозні підозри в сторону китайської сторони. Нещодавно ці кадри почали знову активно поширюватися в мережі.

Уряд Великобританії побоюється, що пандемія коронавірусу могла бути викликана витоком з китайської лабораторії. Однак в Ухані вірусології заявили, що жодного відношення до створення коронавірусу не мають.

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Автор
Кирило Лютий
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N Y
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Китаю все пофигу, он скупает подешевке нефть СА и РФ.
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

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