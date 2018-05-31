У США знайшли вразливість винищувачів Росії: що про них відомо

На російський багатофункціональний винищувач п'ятого покоління Су-57 навряд чи чекає яскраве майбутнє у військовій сфері.

Таку думку висловили автори американського журналу The National Interest. За їх словами, Су-57 заснований на "системах, розроблених для Су-35С", а основне поліпшення в новому літаку торкнулося планера, який "пропонує деяку ступінь скритності", пише "Лента.ру".

При цьому вказується, що, незважаючи на те, що Су-57 отримав радіолокаційну станцію з активною фазованою антенною решіткою Н036 "Білка", це не стало проривом. Їх можна порівняти з такими у датчиків Су-35С.

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"Москва продовжить модернізацію Су-30СМ і Су-35С з використанням технології авіоніки від Су-57. Таким чином, можливо, у Су-57 не буде особливо яскравого майбутнього", - йдеться у статті.

Що відомо про Су-57

Це - російський багатофункціональний винищувач п'ятого покоління, що розробляється ОКБ імені П. О. Сухого у рамках проекту "ПАК ФА" (програма "І-21"). До серпня 2017 року літак був відомий під заводським індексом Т-50.

Су-57 ТАСС

Велика частина інформації про Су-57 є секретною. З цієї причини відомі лише приблизні характеристики літака.

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За розмахом крила і довжиною Су-57 більший за F-22, але менший за Су-27. За масою, ймовірно, відноситься, подібно Су-27, до класу важких винищувачів. Літак, за твердженням росіян, малопомітний (у тому числі завдяки комбінації Стелс-технологій і засобів РЕБ), володіє надзвуковою крейсерською швидкістю, здатний маневрувати з великими перевантаженнями, оснащений передовою електронікою, багатофункціональний.

Як відомо, раніше Міноборони РФ направило на авіабазу Хмеймім у Сирії кілька винищувачів Су-57, виходячи з бажання випробувати машини в умовах, наближених до бойових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти зазначали, що російські винищувачі Су-57, від яких відмовилася Індія, за своїми льотно-технічними характеристиками поступаються американським F-35.