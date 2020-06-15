У США знайшли мертвими маленьких дітей після того, як батько забув їх на спеці в авто і заснув

У США двоє дітей померли після того, як батько залишив їх в авто

В американському місті Талса, штат Оклахома, дві дитини загинули в автомобілі батька, поки той спав.

Як повідомляє Fox23, в суботу, 13 червня, 31-річний Дастін Лі Денніс їздив із дітьми до магазину. Повернувшись, він пішов спати, не помітивши, що трирічний Райан і чотирирічна Тіган залишилися в автомобілі.

Прокинувшись через п'ять годин, він знайшов їх у бездиханному стані на підлозі пікапа. Лікарі "швидкої", що прибули на місце, не змогли допомогти дітям – ті були вже мертві.

Тіган і Райан

Поліція заарештувала Денніса і висунула звинувачення у вбивстві другого ступеня з правом виходу під заставу. Спочатку його сума становила мільйон доларів, але після була знижена до 750 тисяч.

Точна причина смерті дітей поки невідома, проте в той день температура повітря піднімалася до 30 градусів. А як відзначають у виданні, нагріта машина може спровокувати у дитини тепловий удар.

"Внутрішня частина автомобіля діє як теплиця, що утримує тепло, в результаті чого температура всередині дуже швидко підвищується", – йдеться у публікації.

Дастін Лі Денніс

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