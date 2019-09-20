У США зізналися про "страшні" ультиматуми Зеленському від Трампа: що відбувається

Агенти президента США Дональда Трампа висували Україні вимоги різного характеру, які влада боялася ігнорувати.

Таку заяву зробив сенатор-демократ Кріс Мерфі, який раніше побував в Україні і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили несподіване припинення військової допомоги і недоречні вимоги, що пред'являються до нього агентами кампанії Трампа. Очевидне питання, яким всі задавалися в Києві: чи були пов'язані ці дві речі? Зеленський не пов'язував їх безпосередньо на нашій зустрічі. Але він був дуже стурбований припиненням допомоги, і дуже поінформований про розмови, які Руді Джуліані вів з його командою", - розповів Мерфі.

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Сенатор порадив ігнорувати вимоги агентів кампанії Трампа, з чим Зеленський, за його словами, погодився.

"Мені було зрозуміло, що українські чиновники були стурбовані наслідками ігнорування вимог Джуліані. Ось чому у президентів не повинно бути агентів своєї кампанії, які спілкуються з іноземними лідерами", - написав сенатор.

Зеленський і Трамп

A few weeks ago in Ukraine, I met w President Zelensky and we discussed the surprise cut off of aid and the inappropriate demands the Trump campaign was making of him. The obvious question everyone in Kiev was asking was - were the two things connected? https://t.co/8yXFiFRlQm — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 20, 2019

Як писав OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Трамп може тиснути на владу України, щоб вона допомогла йому на президентських виборах 2020 року.

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