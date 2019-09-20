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21 вересня • оновлено в 02:37
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У США зізналися про "страшні" ультиматуми Зеленському від Трампа: що відбувається

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Агенти президента США Дональда Трампа висували Україні вимоги різного характеру, які влада боялася ігнорувати.

Таку заяву зробив сенатор-демократ Кріс Мерфі, який раніше побував в Україні і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили несподіване припинення військової допомоги і недоречні вимоги, що пред'являються до нього агентами кампанії Трампа. Очевидне питання, яким всі задавалися в Києві: чи були пов'язані ці дві речі? Зеленський не пов'язував їх безпосередньо на нашій зустрічі. Але він був дуже стурбований припиненням допомоги, і дуже поінформований про розмови, які Руді Джуліані вів з його командою", - розповів Мерфі.

Новини
Трамп висловився про тиск на Зеленського

Сенатор порадив ігнорувати вимоги агентів кампанії Трампа, з чим Зеленський, за його словами, погодився.

"Мені було зрозуміло, що українські чиновники були стурбовані наслідками ігнорування вимог Джуліані. Ось чому у президентів не повинно бути агентів своєї кампанії, які спілкуються з іноземними лідерами", - написав сенатор.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Як писав OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Трамп може тиснути на владу України, щоб вона допомогла йому на президентських виборах 2020 року.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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