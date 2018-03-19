У США заявили, що Путін міг вбити батька Собчак

Президент Росії Володимир Путін може бути причетний до смерті російського політика Анатолія Собчака - батька Ксенії Собчак.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів американський історик Юрій Фельштинський.

"Путін і Собчак (і батько, і дочка) - дуже складна тема. Путін починав свою політичну кар'єру як помічник Собчака. Тепер уже зрозуміло, що в 1991 році він був приставлений до Анатолія Собчака з боку ФСБ, щоб його контролювати. Собчак в ті місяці і роки вважався ймовірним демократичним наступником Єльцина на владу в Росії. Так що мати біля Собчака Путіна для ФСБ було дуже важливо", - зазначив Фельштинський.

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За його словами, владний Єльцин не став наближати Собчака і робити з нього наступника.

"Він вибрав Путіна. 19 лютого 2000 року, незадовго до президентських виборів в Росії, тих самих, на яких переміг Путін, Собчак раптово помер. Смерть його досі викликає багато питань, і одна з версій полягає в тому, що Собчак був убитий за вказівкою Путіна, щоб не перешкодити йому стати президентом. Ще одна версія, що Собчака, без участі і відома Путіна, прибрали ті, хто відповідав за "благополучний" результат виборів", - пояснив Фельштинський.

Як повідомляв "Обозреватель", за попередніми підрахунками, Володимир Путін виграє вибори президента в Росії з абсолютним рекордом.