У США задумали потужний удар по Путіну через Україну: що відомо

Депутати Конгресу США від Демократичної та Республіканської партій, члени Конгресового Українського кокуса, внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає введення санкцій проти Росії за захоплення українських моряків і суден.

Співавторами законопроекту виступили Марсі Каптур, Майкл Куіглі від демократичної партії, а також республіканці Енді Харріс і Брайан Фітцпатрік, повідомляє "Укрінформ".

"Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їх героїчну боротьбу на захист демократичного шляху і суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію – негайно звільнити українських моряків", – відзначається в заяві.

Санкції проти Росії ТАСС

Так, пропонується ввести санкції відносно впливових російських чиновників, поки не будуть звільнені всі 24 моряки і три захоплені судна.

Конгресмени закликали світ "не стояти осторонь, коли Росія розширює свою агресію в Європі і у усьому світі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Німеччині заявили, що найбільш розумний наступний крок у відносинах Росії і Євросоюзу – зняття антиросійських санкцій.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся