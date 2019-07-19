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У США задумали потужний удар по Путіну через Україну: що відомо

3.1т Читати матеріал російською

Депутати Конгресу США від Демократичної та Республіканської партій, члени Конгресового Українського кокуса, внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає введення санкцій проти Росії за захоплення українських моряків і суден.

Співавторами законопроекту виступили Марсі Каптур, Майкл Куіглі від демократичної партії, а також республіканці Енді Харріс і Брайан Фітцпатрік, повідомляє "Укрінформ".

"Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їх героїчну боротьбу на захист демократичного шляху і суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію – негайно звільнити українських моряків", – відзначається в заяві.

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Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

ТАСС

Так, пропонується ввести санкції відносно впливових російських чиновників, поки не будуть звільнені всі 24 моряки і три захоплені судна.

Конгресмени закликали світ "не стояти осторонь, коли Росія розширює свою агресію в Європі і у усьому світі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Німеччині заявили, що найбільш розумний наступний крок у відносинах Росії і Євросоюзу – зняття антиросійських санкцій.

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США
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились- раскукарекалась...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире” Ну да, это только Штатам дозволено...
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Александрович Алексей, браво ! Значит признаёте свою агрессию ? Это никому не позволено, но есть страны с непомерными амбициями и я рад, что в России есть умные люди.
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
И что у вас всё такое мощное,мощное
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