У США виявили вже понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Згідно з офіційними зведеннями, в суботу, 4 квітня, в Штатах виявили понад 23,5 тисячі нових випадків зараження, зафіксовано ще понад 750 смертей.

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Всього з початку пандемії в США померли понад 8 тисяч осіб, вилікувалися 14,5 тисячі. Найбільше хворих проживає в Нью-Йорку – майже 114 тисяч людей.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

При цьому в США вже більше випадків COVID-19, ніж в Італії та Іспанії разом узятих.

Раніше президент США Дональд Трамп пояснював таку динаміку тим, що в країні масово проводять тестування на коронавірус.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, із загальних 1 млн 139 тисяч випадків коронавірусу COVID-19 більше 625 тисяч інфікованих зареєстровано в країнах "Великої сімки".

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