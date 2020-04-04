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4 квітня • оновлено в 21:50
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У США вже понад 300 тисяч осіб захворіли COVID-19

1.8т
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У США виявили вже понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Згідно з офіційними зведеннями, в суботу, 4 квітня, в Штатах виявили понад 23,5 тисячі нових випадків зараження, зафіксовано ще понад 750 смертей.

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Всього з початку пандемії в США померли понад 8 тисяч осіб, вилікувалися 14,5 тисячі. Найбільше хворих проживає в Нью-Йорку – майже 114 тисяч людей.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

При цьому в США вже більше випадків COVID-19, ніж в Італії та Іспанії разом узятих.

Раніше президент США Дональд Трамп пояснював таку динаміку тим, що в країні масово проводять тестування на коронавірус.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, із загальних 1 млн 139 тисяч випадків коронавірусу COVID-19 більше 625 тисяч інфікованих зареєстровано в країнах "Великої сімки".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Учитесь как нужно от пенсионеров избавляться!
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