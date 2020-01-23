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23 січня • оновлено в 07:41
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У США впав і загорівся літак: усі загинули

2.7т
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У США на аеродромі міста Корона в Південній Каліфорнії розбився невеликий літак, у результаті чого загинули чотири людини.

Як уточнює AP, на борту було двоє жінок і два чоловіки. Борт піднявся в небо, але так і не зміг набрати висоту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У США впав і загорівся літак: усі загинули

AP

У результаті літак відскочив назад на злітно-посадкову смугу, але так і не злетів знову, а потім перекинувся.

У США впав і загорівся літак: усі загинули

AP

У США впав і загорівся літак: усі загинули

AP

У США впав і загорівся літак: усі загинули

AP

Після цього спалахнула пожежа. Рятувальники відразу ж прибули на місце НП, але врятувати постраждалих вже не було шансів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у готелі Тегерана (Іран), де перед авіакатастрофою зупинилися 9 членів екіпажу Boeing компанії МАУ, повісили пам'ятне фото про українців.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
США
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