У США вивели на чисту воду найбільш успішний проект ФСБ

"Трамп - наш президент" - це найуспішніший проект ФСБ за всю історію Росії.

"Не знаю, як дорого Росії обійшовся проект під назвою "Трамп - наш президент". Але я точно знаю, що це був найбільший і найуспішніший проект ФСБ за всі роки російської історії, і гроші фактором були. На такий проект не шкода було "витратити" будь-які гроші", - про це в інтерв'ю " Обозревателю "розповів американський історик Юрій Фельштинський.

За його словами, російське втручання в американські вибори потрібно розбити на кілька складових блоків.

"Спочатку проект полягав лише в тому, щоб максимально нашкодити Хілларі Клінтон, з якою у Путіна були свої рахунки. Після того, як Трамп був номінований кандидатом від Республіканської партії, чисто піарна гра Кремля проти Клінтон прийняла серйозний характер. На чашу терезів було кинуто абсолютно все - і Трамп переміг, хоча з незначною перевагою і завдяки особливостям американської виборчої системи", - підсумував Фельштинський.

Як повідомляв "Обозреватель", Трамп відмовився вітати Путіна з перемогою на виборах.