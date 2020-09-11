У США лютують лісові пожежі: у вогні 12 штатів, понад 20 загиблих

У США масштабні лісові пожежі на заході країни призвели до загибелі щонайменше 23 осіб, ще більш як 10 вважаються зниклими безвісти.

Крім того, понад пів мільйона людей змушені були покинути свої помешкання, рятуючись від стихії. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцеву владу і рятувальні служби.

"Безпрецедентні погодні умови призвели до виникнення надзвичайної ситуації з лісовими пожежами в Каліфорнії, Орегоні, Вашингтоні та інших штатах", – заявили в Національному міжвідомчому пожежному центрі, який базується в штаті Айдахо.

Станом на 11 вересня понад 100 пожеж, які роздмухує незвично спекотний суховітер, поширилися на 12 західних штатів. Водночас Орегон, Каліфорнія і Вашингтон постраждали найбільше – у деяких вогонь знищив цілі міста. За даними пожежного центру, згоріло понад 1,7 мільйона гектарів території.

Губернатори штатів зазначають, що точна кількість жертв стихії ще не відома, хоча поки підтверджено дані про 19 загиблих у Каліфорнії, трьох – в Орегоні й одного – у Вашингтоні.

Орегон

Увечері 10 вересня Управління з надзвичайних ситуацій штату підтвердило останні дані про евакуацію, яка становить понад 10% від 4,2 мільйона населення регіону.

Чиновники створили 19 тимчасових притулків в усьому штаті Орегон для людей, які рятуються від пожеж. Наголошується, що притулкам для евакуації було запропоновано прийняти "політику запобігання поширенню COVID-19" – влада мусить спробувати створити гуртожитки місткістю менш ніж 50 осіб.

Серед евакуйованих є понад 1300 в'язнів, переважно жінок, з в'язниці в Вілсонвіллі, якій, за словами офіційних осіб, загрожує посилення двох пожеж.

Крім того, серед жертв в Орегоні – 12-річний хлопчик і його бабуся, які загинули внаслідок пожежі за 110 км на південь від Портленда. Вони задихнулися у своєму авто, намагаючись урятуватися від вогню. Мати дитини отримала серйозні опіки.

Вашингтон

Влада штату повідомляє про трагічну загибель однорічного хлопчика. Його разом із батьками (перебувають у критичному стані) охопили дим і полум'я, коли вони намагалися врятуватися від найбільшої лісової пожежі штату в північному окрузі Оканоган.

Пожежа також знищила більшість будинків у східному місті Малда. Там правоохоронці бігали вулицями, закликаючи жителів рятуватися від полум'я, що наближалося.

Каліфорнія

В окрузі Б’ютт на північ від Сакраменто за останні два дні виявили 10 загиблих. Водночас є побоювання, що кількість жертв зросте, оскільки 16 осіб у всьому штаті залишаються зниклими безвісти.

У Каліфорнії до 64 000 осіб отримали наказ про евакуацію, а 14 000 пожежників гасили 29 великих вогнищ. Зазначається, що тільки цього року відбулося вже шість із 20 найбільших пожеж в історії штату.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 серпня масштабна лісова пожежа виникла в Національному заповіднику Анджелес Південної Каліфорнії (США). Вона знищила понад чотири тисячі гектарів території. Стрімкому поширенню вогню сприяла суха і спекотна погода з поривчастим вітром.

З початком осені Каліфорнію охопили нові масштабні лісові пожежі – виникнувши ще 4 вересня в окрузі Сан-Дієго, за три дні вони розкинулися майже на чотири тисячі гектарів і стали причиною евакуації сотень домоволодінь.

Масштабні пожежі на заході США показали на знімках із космосу.

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