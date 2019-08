У США відкрили стрілянину по відвідувачах ТЦ: десятки поранених

У торговому центрі Техаса (США) невідомі відкрили вогонь по відвідувачах.

Як передає Іndependent, інцидент стався в місті Ель-Пасо, постраждали щонайменше 18 осіб.

При цьому спочатку поліція вважала, що стрілок був один, але незабаром з'явилася інформація, що їх кілька. Про стан здоров'я потерпілих поки невідомо.

За даними очевидця, він чув близько 10 пострілів недалеко від магазину Walmart і торгового центру, в районі вулиць Hawkins і Gateway East. Він заявив, що бачив двох людей зі зброєю.

#BREAKING : CNN reporting several people are dead in the shooting in #ElPaso, Texas, near #CieloVista Mall as confirmed through mayor 's office. Mayor also confirms there are several shooters in custody.



🚨 - New reports of another shooter still active ...

DEVELOPING .... pic.twitter.com/ItEiwlgREi