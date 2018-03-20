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ПолітикаЕкономіка

У США сталася стрілянина в школі: є поранені

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В американському штаті Меріленд вранці 20 березня сталася стрілянина в школі Грейт-Міллс в окрузі Сент-Мері.

На місце події прибули поліція і ФБР, які оточили будівлю школи.

Офіс шерифа округу Сент-Мері підтвердив інформацію про "інцидент", і попросив батьків не приводити дітей на заняття. При цьому влада підкреслила, що ситуація знаходиться під контролем.

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Пізніше шериф округу Тім Кемерон заявив, що найбільше постраждали три людини, які були госпіталізовані, передає "РИА Новости".

"Тільки три людини постраждали в цьому інциденті, стрілок і двоє постраждали", - сказав шериф.

За його словами, зловмисник знаходиться в лікарні в критичному стані.

"Той, хто стріляв госпіталізований в критичному стані, дівчина в критичному стані, ще один потерпілий в критичному, але стабільному стані",-сказав він.

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За інформацією ЗМІ, стрілок виявився учнем цієї школи.

CNN

Також у мережі з'явилося відео з місця події.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 лютого, в школі міста Паркланд на півдні Флориди, США, чоловік відкрив вогонь по учнях, у результаті чого загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

Місце
США
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