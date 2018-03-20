У США сталася стрілянина в школі: є поранені

В американському штаті Меріленд вранці 20 березня сталася стрілянина в школі Грейт-Міллс в окрузі Сент-Мері.

На місце події прибули поліція і ФБР, які оточили будівлю школи.

Офіс шерифа округу Сент-Мері підтвердив інформацію про "інцидент", і попросив батьків не приводити дітей на заняття. При цьому влада підкреслила, що ситуація знаходиться під контролем.

Пізніше шериф округу Тім Кемерон заявив, що найбільше постраждали три людини, які були госпіталізовані, передає "РИА Новости".

"Тільки три людини постраждали в цьому інциденті, стрілок і двоє постраждали", - сказав шериф.

За його словами, зловмисник знаходиться в лікарні в критичному стані.

"Той, хто стріляв госпіталізований в критичному стані, дівчина в критичному стані, ще один потерпілий в критичному, але стабільному стані",-сказав він.

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За інформацією ЗМІ, стрілок виявився учнем цієї школи.

CNN

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School - St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) 20 березня 2018 р

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students — SMCPS_MD (@SMCPS_MD) 20 марта 2018 г.

BREAKING: St. Mary's County Public Schools says there has been a shooting at Great Mills High School in Great Mills , Maryland pic.twitter.com/KgDheMm6II - CNN (@CNN) 20 березня 2018 р

Також у мережі з'явилося відео з місця події.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 лютого, в школі міста Паркланд на півдні Флориди, США, чоловік відкрив вогонь по учнях, у результаті чого загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.