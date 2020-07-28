У США спрогнозували перемогу Байдена над Трампом із ймовірністю 91%

Байдену прогнозують перемогу над Трампом на виборах у США.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден із імовірністю 91% переможе на виборах, які заплановано на 3 листопада, нинішнього лідера країни Дональда Трампа.

Такий можливий результат змоделював The Economist. Американське видання зазначає, що перемога визначається не більшістю голосів виборців, а їхнім розподілом у колегії виборців, кількість яких за того чи іншого кандидата залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

Згідно з цією моделлю, ймовірність перемоги Байдена в колегії виборців оцінюється як 91%, або 9 шансів із 10, а Трампу, відповідно, залишається тільки 9% і один шанс. Діапазон можливої кількості виборців, які проголосують за демократа, видання прогнозує на рівні 248-413, за Трампа – 125-290.

Модель щодо результатів виборів у США від видання The Economist (projects.economist.com)

Водночас щодо більшості голосів ймовірність перемоги Байдена, йдеться в повідомленні, ще вища – 99%, або 19 шансів із 20.

Крім того, модель пророкує перемогу Байдена в 25 штатах, а Трампа – у 20. Тоді як у п'яти штатах результат голосування залишається непередбачуваним (це Північна Кароліна, Аризона, Огайо, Джорджія та Айова).

Ймовірні результати виборів у США, за даними видання The Economist (projects.economist.com)

Зауважимо, що представлена модель ймовірних результатів виборів у США The Economist оновлюється щодня, прогноз вона формує на основі даних національних опитувань і економічних індикаторів.

Зокрема, модель працює шляхом імітації 20 000 варіантів виборів, щоразу змінюючи частки голосів кандидатів, аби врахувати помилки під час опитувань, зміни в явці виборців або політичну обстановку й результати агітації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня, за результатами опитування від компанії SSR щодо майбутніх виборів у США, кандидат у президенти Джо Байден на 14% випереджав нинішнього американського лідера Дональда Трампа .