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12 січня • оновлено в 00:37
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Накрили торнадо і сніг: у США потужний шторм убив 8 осіб. Моторошні фото наслідків

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У східній частині США вирує сильний шторм, який супроводжується грозами, шквальним вітром, дощем або снігом. По деяких регіонах пройшлися торнадо.

У результаті негоди загинули щонайменше вісім осіб, повідомляє ABC News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як передає CNN, троє загиблих – зі штату Луїзіана. Вони померли в ніч із п'ятниці на суботу через руйнування будинків і падіння дерев під сильним вітром.

Ще троє жертв снігового шторму зі штату Алабама, повідомило місцеве відділення Національної метеорологічної служби в Twitter. Одна людина загинула в Техасі.

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Наслідки негоди в Луїзіані

Наслідки негоди в Луїзіані

nbcnews.com

У Чикаго тим часом через снігопади та вітер були затримані або скасовані сотні авіарейсів.

Попередньо, понад 250 тисяч будинків і підприємств у Техасі, Луїзіані, Арканзасі, Міссісіпі, Теннессі та Кентуккі залишалися без електропостачання мінімум на кілька годин.

Згідно з прогнозами, негода охопить переважно південний схід, середній захід, а на початку наступного тижня – північний схід.

Після торнадо в Алабамі

Після торнадо в Алабамі

twitter.com/AlaStormTracker

Після торнадо в Алабамі

Після торнадо в Алабамі

twitter.com/AlaStormTracker

Після торнадо в Алабамі

Після торнадо в Алабамі

twitter.com/AlaStormTracker

Наслідки негоди

Наслідки негоди

АР

Як писав OBOZREVATEL, у кінці грудня дві південні країни Європи – Португалію та Іспанію – накрили відразу два урагани. Вони забрали життя щонайменше восьми людей і залишили без світла тисячі будинків.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
США
Теги
смерть погода фотографии
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