Накрили торнадо і сніг: у США потужний шторм убив 8 осіб. Моторошні фото наслідків

У східній частині США вирує сильний шторм, який супроводжується грозами, шквальним вітром, дощем або снігом. По деяких регіонах пройшлися торнадо.

У результаті негоди загинули щонайменше вісім осіб, повідомляє ABC News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як передає CNN, троє загиблих – зі штату Луїзіана. Вони померли в ніч із п'ятниці на суботу через руйнування будинків і падіння дерев під сильним вітром.

Ще троє жертв снігового шторму зі штату Алабама, повідомило місцеве відділення Національної метеорологічної служби в Twitter. Одна людина загинула в Техасі.

Наслідки негоди в Луїзіані nbcnews.com

У Чикаго тим часом через снігопади та вітер були затримані або скасовані сотні авіарейсів.

Попередньо, понад 250 тисяч будинків і підприємств у Техасі, Луїзіані, Арканзасі, Міссісіпі, Теннессі та Кентуккі залишалися без електропостачання мінімум на кілька годин.

Згідно з прогнозами, негода охопить переважно південний схід, середній захід, а на початку наступного тижня – північний схід.

Після торнадо в Алабамі twitter.com/AlaStormTracker

Наслідки негоди АР

Severe thunderstorms, including tornadoes, remain possible through tonight over portions of the South and northward into parts of the Ohio Valley and Mid Atlantic. pic.twitter.com/bb3rP3wy7H - National Weather Service (@NWS) January 11, 2020

TRAGEDY NEXT DOOR: An elderly couple in Bossier Parish, Louisiana, died when the storm demolished their mobile home. https://t.co/ARn8GtLYur pic.twitter.com/w8VNoMPBkQ - KETK NEWS (@KETK) January 11, 2020

AFTERMATH: A portion of the roof of a school in Louisiana is peeled back after deadly storms battered the region. https://t.co/itvZbewSD7 | pic.twitter.com/Ae3Pl3Hyj9 — Devetta (@NewsGodess) January 11, 2020

Як писав OBOZREVATEL, у кінці грудня дві південні країни Європи – Португалію та Іспанію – накрили відразу два урагани. Вони забрали життя щонайменше восьми людей і залишили без світла тисячі будинків.

