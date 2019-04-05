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У США розповіли про "темні мрії" Путіна

1.7тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін введе агресивну політику, в таємниці мріючи про світовий імперіалізм.

Таку заяву в ході виступу за підсумками переговорів глав МЗС країн - учасниць НАТО у Вашингтоні зробив Держсекретар США Майк Помпео, передає AFP.

"Володимир Путін виношує темні мрії про імперіалізм. Це очевидно, виходячи з історії вторгнень в Грузію і на Україну, втручання в Сирію і Венесуелу. Він хоче розколоти наш альянс і послабити наше прагнення підтримувати демократію", – зазначив глава Держдепу США.

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Помпео підтримав і генсек НАТО Йенс Столтенберг, зазначивши, що Кремль диктує волю сусіднім країнам.

"Якщо ви будете вважати, що мова йде про провокації, то, врешті-решт, погодьтеся і з тим, що Росія може диктувати свою волю сусідам", – підкреслив Столтенберг.

Володимир Путін

Володимир Путін

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Особи
Володимир ПутінЙенс СтолтенбергМайк Помпео
Місце
СШАВашингтон
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