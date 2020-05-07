У США раптово закрили справу ексрадника Трампа, який зізнався, що брехав ФБР про Росію

Міністерство юстиції США припинило кримінальну справу проти ексрадника президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який раніше зізнався в тому, що брехав ФБР.

Як повідомляє DailyMail, у судових документах, які потрапили в ЗМІ, йдеться про те, що справу закрили після "ретельного розгляду фактів та обставин".

"Міністерство юстиції заявило, що прийшло до висновку про те, що допит Флінна не виправданий із боку контррозвідувального розслідування ФБР проти нього. Нібито допит проводився без будь-яких законних підстав", – пишуть у виданні.

Прокурор Джефф Дженсен, який розглядає справу Флінна, звернувся до генпрокурора США Вільяма Барра ще минулого тижня з проханням закрити справу.

"Під час мого розгляду справи генерала Флінна я прийшов до висновку, що правильно і справедливо було закрити справу. Після я поінформував про свої плани генпрокурора Барра і він погодився зі мною", – заявив він.

Майкл Флінн

Сам Дональд Трамп назвав це розслідування "зрадою" й "аферою". Також він заявив, що його ініціатори "повинні заплатити велику ціну".

"Флінн був безневинною людиною. Тепер у моїй книзі він ще більш великий воїн. Я думаю, що він герой", – сказав президент.

Зі свого боку демократи заявили, що генпрокурор Вільям Барр надзвичайно лояльний до Трампа.

"Це обурливо! Флінн визнав себе винним у брехні слідчим. Докази проти нього незаперечні. Тепер політизований Мін'юст закриває справу", – заявив глава юридичного комітету Палати представників Джерольд Надлер.

Вільям Барр

Варто зазначити, що протягом трьох останніх років прокурори стверджували, що Флінн збрехав ФБР про свої розмови з послом Росії у США. У 2017 році він сам зізнався в цьому.

До того ж Флінн був одним із декількох експомічників Трампа, яких засудили під час розслідування Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

І як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно – в лютому 2020 року у справі Флінна відновили слідство.

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