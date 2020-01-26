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26 січня • оновлено в 10:16
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У США провели перший випробувальний політ новітнього Boeing 777X: відео

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Авіакомпанія Boeing у США провела перший випробувальний політ широкофюзеляжного літака 777X.

Про це повідомили в пресслужбі компанії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що літак вилетів із аеропорту в околицях міста Еверетт (штат Вашингтон).

Boeing 777X

Boeing 777X

Скриншот із відео

За словами адміністрації авіакомпанії, цей політ вважається одним із найважливіших етапів ретельних випробувань Boeing 777X.

"Це найбільший і найефективніший із точки зору витрат палива широкофюзеляжний літак, оснащений двома двигунами", – описали авіалайнер в компанії.

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

boeing.com

Додамо, що подивитися на випробувальний політ новітнього Boeing 777X прийшли сотні людей.

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

boeing.com

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

boeing.com

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

boeing.com

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

boeing.com

У США провели перший випробувальний політ новітнього Boeing 777X: відео
Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

boeing.com

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

Випробувальний політ новітнього Boeing 777X

boeing.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) працює над створенням повністю електричного літака X-57 Maxwell.

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Автор
Марта Рок
Місце
США
Теги
літак Boeing
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