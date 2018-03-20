У США повідомили про захоплення влади в Росії

У Росії ФСБ остаточно захопила владу.

"Якщо спочатку акції влади ділилися 50 на 50 між олігархами і ФСБ, то до чергового президентського терміну, у 2004 році, велика частина акцій виявилася в руках ФСБ. Сьогодні ФСБ має 100% акцій, а колишні олігархи реально втратили будь-який вплив на політику і перетворилися просто в багатих громадян, вдячних Володимиру Путіну за те, що він не забрав у них свободу і гроші" - про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів американський історик Юрій Фельштинський.

За його словами, Путін позбавляється не тільки від опозиційних політиків, але і від ймовірних конкурентів по лінії ФСБ.

"Зокрема, напередодні виборів були (теж завчасно) відправлені у відставку два високопоставлених генерала ФСБ, які претендували на політичну владу в Росії: Сергій Іванов і Віктор Іванов", - підсумував Фельштинський.

Як повідомляв "Обозреватель", за попередніми підрахунками, Володимир Путін виграє вибори президента в Росії з абсолютним рекордом.