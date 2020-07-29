У США потяг зійшов з рейок, загорівся та зруйнував міст. Фото та відео вогняної НП
У Темпе потяг зійшов з рейок. Кадр телеканалу ABC 15.
В американському місті Темпе (штат Арізона) зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг.
Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, в результаті аварії частково зруйнований міст (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця новини).
Поїзд в Темпі зійшов з рейок і загорівся. Кадр телеканалу ABC 15
Інцидент стався близько 6:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) над озером Темпе-Таун-Лейк, уточнює ABC 15.
Пожежа охопила весь міст. Кадр телеканалу ABC 15
Поліція обмежила рух на деяких дорогах в районі озера і на захід від центру Темпе.
Вогонь охопив весь міст. На місці працює близько 90 пожежних. Даних про постраждалих поки немає.
У Темпе поїзд зійшов з рейок. Google Maps
Аварія сталася на мосту. Google Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в столиці Японії Токіо зійшов з рейок пасажирський потяг. Тоді обійшлося без постраждалих.