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18 січня • оновлено в 10:26
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У США посеред вулиці розстріляли сім'ю: фото і відео з місця НП

1.7т
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У місті Грантсвілл американського штату Юта 17 січня невідомий посеред вулиці розстріляв чотирьох членів сім'ї, ще один отримав поранення.

За інформацією місцевого видання DeseretNews, стрілок є родичем потерпілих. Підозрюваного у вбивстві поліцейські вже взяли під варту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки)

Деталі події і особистість затриманого поки не розголошуються.

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Дітям роз'їдало очі: в США літак скинув паливо над школою, постраждали десятки людей. Відео
Стрілянина в США

Стрілянина в США

deseret.com

"Ми стурбовані жахливими новинами, які прийшли сьогодні ввечері з Грантсвілла. Ми оплакуємо загибель невинних людей", - написав губернатор штату Гері Герберт своєму Twitter.

Стрілянина в США

Стрілянина в США

kutv.com

Стрілянина в США

Стрілянина в США

deseret.com

Стрілянина в США

Стрілянина в США

news.yahoo.com

Карта

Карта

CNN

Раніше OBOZREVATEL писав, що в штаті Каліфорнія (США) літак скинув реактивне паливо над майданчиком початкової школи. В результаті постраждали близько 60 осіб.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
США
Тег
стрілянина
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