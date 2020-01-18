У США посеред вулиці розстріляли сім'ю: фото і відео з місця НП

У місті Грантсвілл американського штату Юта 17 січня невідомий посеред вулиці розстріляв чотирьох членів сім'ї, ще один отримав поранення.

За інформацією місцевого видання DeseretNews, стрілок є родичем потерпілих. Підозрюваного у вбивстві поліцейські вже взяли під варту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки)

Деталі події і особистість затриманого поки не розголошуються.

Стрілянина в США deseret.com

"Ми стурбовані жахливими новинами, які прийшли сьогодні ввечері з Грантсвілла. Ми оплакуємо загибель невинних людей", - написав губернатор штату Гері Герберт своєму Twitter.

Our hearts are broken by the horrible news coming out Grantsville tonight. We mourn over the loss of innocent lives. - Gov. Gary Herbert (@GovHerbert) 18 січня 2020 р

Стрілянина в США kutv.com

Стрілянина в США deseret.com

NOW: additional police resources arriving to the scene in Grantsville where 4 people were found dead. @GrantsvillePD has a person in custody, another person was shot and injured. LINK: https://t.co/JbdfoVbNh3 @ KUTV2News pic.twitter.com/UCKA1E5S56 - Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) 18 січня 2020 р

Стрілянина в США news.yahoo.com

Карта CNN

Раніше OBOZREVATEL писав, що в штаті Каліфорнія (США) літак скинув реактивне паливо над майданчиком початкової школи. В результаті постраждали близько 60 осіб.

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