У США помер американський історик, професор Прінстонського і Нью-Йоркського університетів Стівен Коен, який був прихильником політики президента Росії Володимира Путіна й анексії Криму.

За словами родичів, причиною смерті стало онкологічне захворювання, повідомляє The New York Times. Коену був 81 рік.

Історик написав десяток книг і безліч статей для The Nation, The New York Times та інших видань. Він вільно говорив російською і часто відвідував Росію.

Коментуючи правління глави РФ, Коен називав його підхід до війни в Україні, анексії Криму та підтримки сепаратистів на Донбасі реакцією на агресивну поведінку США, які підтримали повалення експрезидента України Віктора Януковича. Історик також стверджував, що демонізація Путіна є перешкодою для раціонального мислення й алібі для відсутності політики. Критики Коена називали його погляди на роль Росії у подіях в Україні помилковими.

Смерть історика в своєму Telegram прокоментувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Назвавши його своїм другом, вона згадала, як Коен передбачив їй "повернення" Криму Росії.

"Американець, який іще років десять тому впевнено сказав мені якось за вечерею, що, можливо, не за його, але точно за мого життя Крим повернеться в Росію, а Україна розділиться на дві країни", – написала пропагандистка.

Коен народився в Кентуккі в 1938 році. Вивчати історію СРСР він почав у 1960-х роках в університеті Індіани під керівництвом радянолога Роберта Такера. Також досліджував питання більшовицької революції 1917 року, правління Йосипа Сталіна, події, пов'язані з розпадом СРСР і правлінням Путіна.

Буваючи в Росії, Коен підтримував контакти з інтелектуальною елітою, представниками уряду і компартії. У Москві подружився з останнім радянським лідером Михайлом Горбачовим. Згодом Коен став одним із палких прихильників останнього керівника СРСР.

