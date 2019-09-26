У США показали скаргу розвідника на Трампа: повний текст українською мовою

У четвер, 26 вересня, Комітет із розвідки Палати представників США опублікував анонімну скаргу розвідника, який повідомив про липневу розмову президентів США Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Документ в оригіналі був складений на 9 сторінках. Російський варіант скарги опублікував 24 канал.

Автор скарги висловив стурбованість тим, що Трамп використовував свою владу, щоб "просити про втручання іноземної держави" і розповів все відомі йому деталі.

У США показали скаргу розвідника на Трампа: повний текст Известия

Повний текст скарги

Високоповажному Річарду Беррі, голові спеціального комітету з питань розвідки Сенату США

Високопоставленому Адаму Шиффу, голові спеціального комітету з питань розвідки Палати представників США

Шановні глави Берр і Шифф,

Доповідаю про "невідкладне питання" відповідно до процедури, зазначеної в зведенні законів США параграф 3030 (k) (5) (A). Цей лист не засекречено, якщо розглядається без додатків до нього.

Під час виконання своїх обов'язків я отримав інформацію від багатьох урядовців, що президент США використовує владу, щоб схилити уряд іноземної держави до незаконного втручання у виборчу кампанію 2020 року. Цей вплив включає в себе, зокрема, тиск на іноземну країну з метою проведення розслідування щодо одного з головних політичних опонентів президента. Особистий адвокат президента, пан Рудольф Джуліані, є ключовою особою в цій спробі тиску. Також схоже на те, що в це залучений генеральний прокурор Барр.

Протягом 4 останніх місяців більш ніж півдюжини американських чиновників поінформували мене про різні факти, пов'язані зі спробою тиску. Інформація, викладена тут, була передана мені в процесі офіційної співпраці між агентствами. Це є звичною процедурою для американських чиновників, які відповідають за певні регіональні або функціональні сфери, обмінюються такою інформацією з метою аналізу та інформування тих, хто ухвалює рішення. Я не був прямим свідком більшості подій, які тут викладені. Проте, я вважаю свідчення своїх колег достовірними, майже у всіх випадках перекази фактів багатьох чиновників узгоджуються один з одним. До того ж, значна частина інформації не суперечить інформації, яка вже озвучувалася публічно. Я глибоко стурбований тим, що дії, описані нижче, представляють "серйозну або кричущу проблему, зловживання або порушення закону або указу президента", який "не включає різницю в думках щодо справ державної політики" відповідно до визначення нагального питання в зведенні законів США параграф 3030 (k) (5) (A). Тому я виконую свій обов'язок доповісти про це, використовуючи відповідні юридичні інстанції, відповідним органам влади.

Я також стурбований, що ці дії несуть загрозу для національної безпеки США і підривають зусилля уряду США знизити і протистояти іноземному втручанню у вибори. Наскільки мені відомо, сукупність тверджень, викладених у цьому документі, не є засекреченою, якщо йдеться про текст без засекреченого додатку. Я намагався дотримуватися вимог до засекречених документів, зазначених у директиві 13526, і відокремити інформацію, про яку я точно знаю, чи маю підстави вважати її такою, яка повинна бути засекречена з метою безпеки.

I. Дзвінок президента Трампа 25 липня Вранці 25 липня президент поспілкувався по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Я не знаю, хто ініціював цю розмову. Це була перша публічно визнана телефонна розмова між двома главами держав після короткого дзвінка-привітання після перемоги пана Зеленського на виборах 21 квітня.

Кілька чиновників Білого Дому, які безпосередньо знали про дзвінок, поінформували мене, що після початкового обміну люб'язностями президент Трамп використовував інші розмови, щоб вирішити власні справи. Наприклад, він намагався тиснути на главу України, щоб той допоміг йому з переобранням на посаду в 2020 році. Згідно з чиновниками Білого Дому, які знали про дзвінок з перших рук, серед іншого президент Трамп тиснув на пана Зеленського, щоб той:

ініціював або продовжив розслідування (невідомо, чи існує таке розслідування в Україні, – примітка розвідника) щодо діяльності ексвіцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена; допоміг у вірогідному розкритті, що твердження про російське втручання у вибори президента США в 2016 році були ініційовані з України, з конкретним проханням, щоб глава України посприяв в розшуку і передав слідству сервери, які використовувалися Національним комітетом Демократичної партії США і досліджувалися американською компанією Crowdstrike (я не знаю, чому президент Трамп пов'язує ці сервери з Україною, – примітка розвідника), яка займається питаннями кібербезпеки і яка першою розповіла, що американські хакери зламали мережу Національного комітету Демократичної партії; зустрітися або поговорити з двома людьми, яких президент відкрито називає своїми особистими представниками з цих питань, паном Рудольфом Джуліані і генпрокурором Барром, яких президент Трамп кілька разів згадує в парі. Президент Трамп також хвалив генерального прокурора України Юрія Луценка і висловив думку, що пан Зеленський міг би залишити його на посаді. (Починаючи з березня 2019 року Луценко зробив ряд звинувачень – від багатьох з них він згодом відмовився – про діяльність сім'ї Байдена в Україні, ймовірне втручання українських чиновників у вибори президента США в 2016 році і діяльності посольства США в Україні – див. Частину IV).

Чиновники з Білого Дому, які розповіли мені про це, були глибоко стурбовані цією телефонною розмовою. Вони мені розповіли, що вже почалася дискусія між юристами Білого Дому щодо того, як оцінювати цей дзвінок, оскільки, за словами чиновників, це було схоже на використання Президентом службового становища для досягнення особистих цілей.

Українська сторона першою визнала факт розмови. Увечері 25 липня на офіційному сайті президента України було опубліковано пресреліз, який містив, зокрема, таке речення (переклад з російської версії пресрелізу):

Дональд Трамп висловив упевненість, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.

Крім вищезгаданих "справ", які ймовірно пов'язані з сім'єю Байдена і президентськими виборами в США в 2016 році, чиновники з Білого Дому мовчали, щоб обговорювалися будь-які інші "справи".

За моїм переконанням, близько десяти людей слухали телефонну розмову – як радники з політичних питань, так і співробітники Білого Дому, як і належить. Службовці, з якими я спілкувався, сказали, що їх участь не обмежувалася заздалегідь, оскільки всі вважали, що це буде "звичайна" телефонна розмова з іноземним лідером. Я не знаю, хто повинен був фізично бути присутнім біля президента Трампа під час дзвінка.

Крім персоналу Білого дому, про дзвінок мені розповів чиновник держдепу Т. Ульріх Бречбуль, який також чув розмову.

Я не був єдиним службовцем – не співробітником Білого Дому, який отримав звіт про дзвінок. Виходячи з мого розуміння, щонайменше кілька співробітників Держдепу і розвідувальних агентств також були ознайомлені зі змістом телефонної розмови.

II. Спроби обмежити доступ до інформації, пов'язаної з дзвінком У наступні дні після дзвінка я дізнався від ряду чиновників, що високопоставлені особи з Білого Дому втрутилися, щоб заблокувати всі записи, що стосуються телефонної розмови, зокрема, офіційну первісну стенограму розмови, яку, як годиться, зробили в ситуативній кімнаті Білого Дому. Ці заходи навели мене на думку, що чиновники Білого дому усвідомили серйозність того, про що говорилося в розмові.

Співробітники Білого Дому сказали мені, що юристи адміністрації президента "порадили" видалити електронну версію стенограми з системи, де як правило такі стенограми зберігаються для координації, доопрацювання і роздачі чиновникам. Замість цього стенограму завантажили в окрему електронну систему, яка містить засекречену інформацію особливого значення. Один співробітник Білого дому вказав на це як на зловживання секретною електронною системою, оскільки завантажений документ не містив ніяких таємниць, які б стосувалися національної безпеки. Я не знаю, чи застосовували подібні заходи до інших записів дзвінка, наприклад, і запису розмови, виконаного вручну.

III. Подальша стурбованість 26 липня, на наступний день після дзвінка, спецпредставник Курт Волкер відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленським та іншими впливовими політичними фігурами. Волкер об'єднав ці зустрічі з розмовою з послом США в ЄС Гордоном Сондландом. На основі багатьох відгуків про ці зустрічі, які до мене дійшли, можу сказати, що Волкер і Сондланд давали поради українським лідерам, як "реагувати" на поради, які президент США давав Зеленському.

Також чув від багатьох офіційних осіб в США, що приблизно 2 серпня Джуліані відвідав Мадрид, де зустрічався з радником Зеленського Андрієм Єрмаком. Джерела називали цю зустріч, про яку на той час не говорили публічно, як "пряме продовження" дзвінка Трампа Зеленському щодо обговорюваних "справ".

Окремо чимало офіційних осіб говорили мені, що Джуліані мав приватні контакти з декількома іншими радниками Зеленського, включаючи главу Офісу Президента Андрія Богдана і главу СБУ Івана Баканова. Не знаю, чи зустрічалися ці офіційні особи або спілкувалися з Джуліані, але мені говорили, що Єрмака і Баканова запрошували відвідати Вашингтон в середині серпня. 9 серпня Трамп говорив журналістам: "Думаю, (Зеленський) домовиться з президентом Путіним, і його запросять до Білого дому. Ми прагнемо побачити його. Його вже запросили в Білий дім, і він хоче приїхати. І, думаю, приїде. Він дуже відповідальний хлопець. Він хоче бачити мир в Україні, і я думаю, що він скоро приїде".

IV. Обставини, що передували розмові Трампа і Зеленського 25 липня На початку березня 2019 вийшла серія публікацій у виданні The Hill. У статтях кілька українських офіційних осіб, в основному йдеться про генпрокурора Юрія Луценка, висловили ряд тверджень про інших офіційних осіб України, а також про колишніх і діючих офіційних осіб США. Пан Луценко і його колеги запевняли, що:

У них є докази, що українські чиновники (глава НАБУ Артем Ситник і депутат Сергій Лещенко) були "залучені" в 2016 році до президентських виборів в США, а саме – співпрацювали з DNC і американським посольством у Києві. Американське посольство в Києві, а особливо посол Марі Йованович, яка критикувала орган Луценко за слабку боротьбу з корупцією, нібито перешкоджала українським органам правосуддя розслідувати корупційні справи. Йдеться про, зокрема, і так званий "список недоторканних", і про блокування українських прокурорів в їх спробах відвідати США і надати "докази" щодо втручання в американські вибори 2016. Колишній віце-президент Джо Байден тиснув на колишнього президента України Петра Порошенка в 2016 році, щоб той звільнив тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна і припинив слідство щодо Burisma Holdings – української енергетичної компанії, членом Ради директорів якої був син віцепрезидента Хантер Байден. У кількох публічних коментарях Луценко також стверджував, що бажав комунікувати безпосередньо з американським прокурором Барром саме з цих причин.

Твердження Луценко прозвучали напередодні першого туру українських президентських виборів 31 березня. На той час політичний патрон пана Луценка, президент Порошенко, програвав Зеленському в опитуваннях. Зеленський дав знати, що Луценка звільнять з ГПУ. 21 квітня пан Порошенко розгромно програв вибори пану Зеленському.

Також було озвучено громадськості, що пан Джуліані мінімум двічі зустрічався з паном Луценком: раз у Нью-Йорку в січні і раз у Варшаві в лютому. Публічно говорилося і про те, що Джуліані розмовляв по скайпу в кінці 2018 року з колишнім генпрокурором Шокіним. 25 квітня в інтерв'ю Fox News президент Трамп назвав претензії Луценка "великими" і "неймовірними" і додав, що генпрокурор США "хотів би це побачити". 29 квітня я дізнався від американських посадових осіб, безпосередньо знайомих з ситуацією, що посла Йованович Держдеп раптово відкликав до Вашингтона для "консультацій", і, швидше за все, її усунуть від виконання обов'язків.

Приблизно в той же час я також чув, що "помічники" пана Джуліані намагалися зв'язатися з командою Зеленського. 6 травня Держдеп анонсував, що посол Йованович завершує свою каденцію в Києві, "як і було заплановано". У той же час, кілька чиновників говорили мені, що її каденцію припинили через заяви Луценка. Джуліані згодом заявив в інтерв'ю українським журналістам, опублікованому 14 травня, що посол Йованович "усунена за те, що вона була частиною протидії Президенту". 9 травня The New York Times написала, що пан Джуліані планував відвідати Україну, щоб тиснути на український уряд в розслідуванні, яке допомогло б Трампу під час виборів 2020.

У безлічі публічних заяв на хвилі публікації зазначеної статті пан Джуліані підтвердив, що був зосереджений на заохоченні української влади проводити розслідування щодо нібито втручання України в американські вибори 2016 року і про нібито правопорушення сім'ї Байдена. 10 травня Трамп заявив в інтерв'ю Politico, що планував обговорити з Джуліані подорож. В цей же день через кілька годин пан Джуліані публічно скасував свою подорож, апелюючи, що пан Зеленський "оточений ворогами президента (Трампа) і Сполучених Штатів". 11 травня у Луценка була двогодинна зустріч з новообраним президентом України Зеленським, згідно з публікацією на офіційній фейсбук-сторінці Луценка. Луценко публічно заявив, що говорив Зеленському, що бажає залишитися Генеральним прокурором.

Починаючи з середини травня від багатьох високопоставлених осіб США я дізнався, що вони глибоко зацікавлені процесом обходу містером Джуліані національної системи прийняття рішень для залучення українських чиновників в цей процес, ретранслюючи сигнали між Києвом і Трампом.

Ці чиновники сказали мені наступне:

що чиновники Держдепу, включаючи дипломатів Волкера і Сондланда, розмовляли з Джуліані в контексті запобігання шкоди нацбезпеці США; і що спецпредставники Волкер і Сондланд протягом цього періоду зустрічалися з членами нової української адміністрації для того щоб намагатися допомогти їм зрозуміти і відповісти на численні сигнали, які вони отримували з одного боку від офіційних каналів США, з іншого боку – від Джуліані. Протягом цього часового проміжку, багато американських чиновників говорили мені, що керівництво України переконували, що зустріч або телефонний дзвінок між Трампом і Зеленським буде залежати від того, чи покаже Зеленський готовність обговорити питання, які публічно озвучили Луценко і Джуліані.

Відразу після інавгурації Зеленського було публічно оголошено, що Джуліані зустрічався з двома іншими українськими чиновниками: керівником САП Холодницьким і ексдипломатом Андрієм Теліженко. Обидва є союзниками Луценко і робили схожі заяви в вищезазначених статтях журналу The Hill.

13 червня Трамп сказав в коментарі ABC, що отримав небезпечну інформацію про своїх політичних суперників від уряду іноземної держави.

21 червня Джуліані написав в твіттері: новий президент України Зеленський досі мовчить про розслідування проти ймовірного підкупу Байденом Порошенко. Настав час для лідерства і розслідування цих випадків, якщо ви хочете очиститися від звинувачень у зв'язках з людьми Хілларі Клінтон.

В середині липня я дізнався про раптову зміну американської політики в питанні допомоги Україні.

Додатковий протокол до 2 розділу: Згідно з інформацією численних американських чиновників, з якими я говорив, стенограма розмови Трампа і Зеленського була розміщена в комп'ютерній системі, яка безпосередньо управляється Директоратом національної розвідки Ради Нацбезпеки. Це окрема комп'ютерна система з багаторівневим доступом до розвідувальної інформації, в тому числі таємної. Згідно з інформацією, що я отримав від чиновників Білого Дому, деякі з них висловили побоювання, що це стане зловживанням і буде виходити за рамки обов'язків Директорату. Вони також розповіли мені, що це не перший випадок за час цієї Адміністрації, коли стенограма розміщувалася в системі багаторівневого захисту виключно з метою захисту власних політичних слабкостей, а не з метою захисту важливої інформації в контексті нацбезпеки США.

Додаткова інформація до 4 розділу Частина додатку видалена в оригіналі через гриф "секретно"

Я б хотів розширити зміст двох питань, згаданих в Розділі 4, які можуть стосуватися спроб чинити тиск на українське керівництво. Оскільки мені невідомо конкретно про прийняття вищезазначених рішень, що стосуються сторонніх спроб втручання, я вирішив включити їх в додаток. Якщо ж вони відображають справжню природу цих рішень, сформульованих для вдосконалення зовнішньої політики і національної безпеки, можна зробити відповідний висновок, що факти відповідають дійсності.

Я дізнався від американських чиновників, що приблизно 14 травня Трамп дав вказівку віцепрезидентові Пенсу скасувати заплановану поїздку в Україну з нагоди урочистих заходів інавгурації Зеленського 20 травня. Відповідно, делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі. Згідно з цією інформацією, було цілком очевидно, що Трамп не хотів зустрічатися з Зеленським до того часу, поки не зрозуміє, як буде діяти Зеленський на посаді. Я не знаю, як ця вказівка була доведена до відома і ким. Мені також невідомо – чи ця дія було пов'язано з широким розумінням, описаним в незасекреченому листі, що зустріч або телефонну розмову між Трампом і Зеленським буде залежати від того, чи покаже Зеленський бажання співпрацювати з питань, озвучених Луценко і Джуліані. 18 липня представник Бюджетного комітету сповістив департаменти та продюсерської агенції, що ще місяць тому Трамп видав вказівку припинити допомогу з безпеки України. Невідомо, чи знали ці комітети, чому ця вказівка була видана. Протягом зустрічі між агентствами 23 і 26 липня представники Бюджетного комітету ще раз підтвердили, що вказівка припинити допомогу Україні надійшла безпосередньо від Трампа, але вони до сих пір не розуміли раціональних причин такого кроку. З початку серпня я отримав інформацію, що деякі українські чиновники були в курсі, що американська допомога виявилася під загрозою. Але мені невідомо – як і коли вони дізналися про це.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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