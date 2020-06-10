У штаті Техас (США) 9 червня поховали афроамериканця Джорджа Флойда, який помер в результаті затримання поліцейським. Церемонія прощання відбулася в в церкві The Fountain of Praise в рідному місті загиблого – Х'юстоні.
Родичі прийшли попрощатися з ним в білому одязі, а золоту труну з тілом Флойда повезли на цвинтар Houston Memorial Gardens в місті Перленд на білому катафалку, запряженому кіньми, передає CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Прощальну промову на церемонії виголосив активіст за громадянські права чорношкірих, баптистський священик і колишній радник Білого дому при екс-президенті Бараку Обамі Альфред Чарльз Шарптон-молодший.
Похорон Джорджа Флойда в США
Reuters
Похорон Джорджа Флойда в США
Reuters
Там також виступили колишній віце-президент США і кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден, мер Х'юстона Сильвестр Тернер, члени палати представників США Ел Грін і Шейл Джексон Лі, губернатор Техасу Грег Еббот.
Похорон Джорджа Флойда в США
Reuters
Похорон Джорджа Флойда в США
golos-ameriki.ru
"Джордж Флойд помер не даремно. Його життя стане живою спадщиною, що відображає, як Америка і Техас відреагували на цю трагедію", – сказав Грег Еббот в бесіді з журналістами.
Похорон Джорджа Флойда в США
РБК-Україна
У церкві організатори похорону зібрали велику квіткову композицію з білих троянд, з них були утворені букви BLM, що означають Black Lives Matters (життя чорношкірих мають значення), передає "Голос Америки".
Золотий труну в білому катафалку, запряженому білими кіньми: У США пройшли похорони Джорджа Флойда pic.twitter.com/9TwWRqydbI- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 10, 2020
What a beautiful send off, loved seeing the Houston community come celebrate the life of George Floyd🕊✊🏾 #GeorgeFloydFuneral pic.twitter.com/XZXx4i8dus- B.Dubb (@goldengodtrill_) June 9, 2020
#RIPGeorgeFloyd 🙏🏾 You have woken the world up. 👼 #BlacklivesMatter pic.twitter.com/qd9W7zUpHY- JackieGillies (@JackieGilliesTV) June 10, 2020
Як OBOZREVATEL писав раніше:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини.
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