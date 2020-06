У штаті Техас (США) 9 червня поховали афроамериканця Джорджа Флойда, який помер в результаті затримання поліцейським. Церемонія прощання відбулася в в церкві The Fountain of Praise в рідному місті загиблого – Х'юстоні.

Родичі прийшли попрощатися з ним в білому одязі, а золоту труну з тілом Флойда повезли на цвинтар Houston Memorial Gardens в місті Перленд на білому катафалку, запряженому кіньми, передає CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Прощальну промову на церемонії виголосив активіст за громадянські права чорношкірих, баптистський священик і колишній радник Білого дому при екс-президенті Бараку Обамі Альфред Чарльз Шарптон-молодший.

Там також виступили колишній віце-президент США і кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден, мер Х'юстона Сильвестр Тернер, члени палати представників США Ел Грін і Шейл Джексон Лі, губернатор Техасу Грег Еббот.

"Джордж Флойд помер не даремно. Його життя стане живою спадщиною, що відображає, як Америка і Техас відреагували на цю трагедію", – сказав Грег Еббот в бесіді з журналістами.

У церкві організатори похорону зібрали велику квіткову композицію з білих троянд, з них були утворені букви BLM, що означають Black Lives Matters (життя чорношкірих мають значення), передає "Голос Америки".

What a beautiful send off, loved seeing the Houston community come celebrate the life of George Floyd🕊✊🏾 #GeorgeFloydFuneral pic.twitter.com/XZXx4i8dus