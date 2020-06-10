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10 червня • оновлено в 09:23
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У США поховали Джорджа Флойда в золотій труні і білому катафалку

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У штаті Техас (США) 9 червня поховали афроамериканця Джорджа Флойда, який помер в результаті затримання поліцейським. Церемонія прощання відбулася в в церкві The Fountain of Praise в рідному місті загиблого – Х'юстоні.

Родичі прийшли попрощатися з ним в білому одязі, а золоту труну з тілом Флойда повезли на цвинтар Houston Memorial Gardens в місті Перленд на білому катафалку, запряженому кіньми, передає CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Прощальну промову на церемонії виголосив активіст за громадянські права чорношкірих, баптистський священик і колишній радник Білого дому при екс-президенті Бараку Обамі Альфред Чарльз Шарптон-молодший.

Похорон Джорджа Флойда в США

Похорон Джорджа Флойда в США

Reuters

Похорон Джорджа Флойда в США

Похорон Джорджа Флойда в США

Reuters

Там також виступили колишній віце-президент США і кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден, мер Х'юстона Сильвестр Тернер, члени палати представників США Ел Грін і Шейл Джексон Лі, губернатор Техасу Грег Еббот.

Похорон Джорджа Флойда в США

Похорон Джорджа Флойда в США

Reuters

Похорон Джорджа Флойда в США

Похорон Джорджа Флойда в США

golos-ameriki.ru

"Джордж Флойд помер не даремно. Його життя стане живою спадщиною, що відображає, як Америка і Техас відреагували на цю трагедію", – сказав Грег Еббот в бесіді з журналістами.

Похорон Джорджа Флойда в США

Похорон Джорджа Флойда в США

РБК-Україна

У церкві організатори похорону зібрали велику квіткову композицію з білих троянд, з них були утворені букви BLM, що означають Black Lives Matters (життя чорношкірих мають значення), передає "Голос Америки".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США Х'юстон
Тег
похорон
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