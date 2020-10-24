У США почали бити на сполох через загадкову хворобу, що вражає дипломатів і шпигунів

Влада США вже понад три роки шукає розгадку таємничої хвороби, яка з'явилася в деяких американських дипломатів і співробітників розвідки, коли вони перебували за кордоном.

Як пише The New York Times із посиланням на держсекретаря Майка Помпео, починаючи з кінця 2016 року десятки чиновників і членів їхніх сімей, які проживають на Кубі і в Китаї або подорожують по роботі в інші країни, зокрема Росію, повідомили про захворювання, яке стало відомим як гаванський синдром.

Хвороба отримала назву через місце, де вона вперше з'явилася. Серед симптомів – головний біль, втрата пам'яті, запаморочення, нудота, носові кровотечі і дивні звуки.

"Деякі американські чиновники, зокрема досвідчені аналітики ЦРУ, і вчені, вважають, що жертв атакував іноземний противник, який використовував як зброю мікрохвильове випромінювання", – зазначає газета.

Інші чиновники і вчені вважають, що травми можуть бути результатом психологічного захворювання або навіть впливу пестицидів.

"Протягом трьох із гаком років уряд США спрямовує значні ресурси на те, щоб розібратися в цьому і потім притягти до відповідальності винних – якщо ми визначимо, що це необхідно", – наголосив Помпео на пресконференції.

Нещодавно було виявлено нових жертв хвороби – співробітників ЦРУ, які здійснили короткі поїздки за кордон.

"Одна передбачувана атака відбулася в Москві. В інших випадках співробітники зустрічалися з партнерськими розвідувальними агентствами, щоб обговорити плани протидії російським секретним операціям", – йдеться в статті.

Водночас директорка ЦРУ Джина Гаспел не має задовільних доказів, що атаки, які спричинили захворювання, зробила Росія. У РФ також заперечують свою причетність.

"Поки уряд США не має у своєму розпорядженні повного аналізу, який однозначно сказав би нам, як усе це трапилося, чи є епізоди частиною єдиної когорти", – визнав Помпео.

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